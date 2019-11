지난 10년간 최고 여자 골프선수는?

LPGA, 내달 2일부터 팬 투표

박인비 톱시드… 한국선수 6명





해마다 미국여자프로골프(LPGA) 투어는 그해 최고의 선수(Player of the Year)를 뽑아왔다. 2020년대를 맞이하는 지금, 2010년대를 대표하는 최고의 여자 골프 선수는 누구일까. LPGA가 2010년부터 2019년까지 '지난 10년간 최고의 선수(Player of the Decade)'를 인터넷 투표로 선정하기로 했다.





우선 27일 후보 16명이 발표됐다. 모두 지난 10년 동안 LPGA 투어 회원으로 활동한 경력이 있고 메이저 대회 우승을 해본 선수들이다. 한국 선수는 6명이 포함됐다. 메이저 우승과 LPGA 투어 일반 대회 우승 횟수, 올해의 선수상·최저타수상·상금왕·신인상 등 수상 실적, 올림픽 메달, 팀 대회(솔하임컵·인터내셔널 크라운) 출전 횟수 등을 기준으로 점수를 매겨 1~16번 시드를 배정했다.



투표는 날짜별 토너먼트 방식으로 치러진다. 두 명씩 짝을 지어 이긴 후보가 다음 라운드로 진출한다. 톱 시드를 받은 박인비(31)는 16번 시드 미셸 위(30·미국)와 1라운드서 맞붙는다. 지난 10년간의 업적만을 놓고 보면 106주간 세계 랭킹 1위, 메이저 7승 포함 투어 19승에 리우데자네이루 올림픽 금메달까지 달성한 박인비를 능가할 선수는 없다.



8번 시드 박성현(26)과 9번 시드 유소연(29), 13번 시드 최나연(32)과 4번 시드 리디아 고(22·뉴질랜드)가 각각 경쟁한다. 15번 시드 전인지(25)는 2번 시드 쩡야니(30·대만)를, 7번 시드 고진영(24)은 10번 시드 크리스티 커(42·미국)를 꺾어야 2라운드로 갈 수 있다.



투표는 LPGA 홈페이지와 트위터, 페이스북, 인스타그램 채널에서 다음 달 2일부터 단계별로 치러진다. 결승 투표는 내년 1월 6~7일, 최종 결과 발표는 1월 10일로 예정돼 있다.