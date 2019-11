머라이어 캐리, ‘All I Want for Christmas~’ 또 기네스 신기록 경신 [Oh!llywood]

[OSEN=박소영 기자] 크리스마스 시즌을 앞두고 머라이어 캐리가 또다시 대기록을 세웠다.

26일(현지 시각) 외신 보도에 따르면 머라이어 캐리의 메가 히트곡 ‘All I Want for Christmas is You’는 3가지 기네스 기록을 세웠다. 홀리데이 차트에서 가장 인기있는 솔로 가수의 곡, 24시간 동안 가장 많이 스트리밍 된 여자 노래, 영국 싱글 톱10 차트에서 가장 인기 있는 크리스마스 송이 그것.

이날 기네스 신기록을 세운 머라이어 캐리는 자신의 SNS에 사진과 함께 “2020년 새 기록에 내가 3개나 오르다니 정말 감사하다. 기네스북 고맙다. ‘All I Want for Christmas is’를 피날레로 같이 부르자”는 메시지를 적었다.

‘All I Want For Christmas Is You’는 1994년 발표된 머라이어 캐리의 크리스마스 앨범 [Merry Christmas]에 수록된 곡으로, 수록 앨범 [Merry Christmas] 역시 전세계적으로 1600만장 이상이 판매되었다. 2016년에는 레드 컬러 바이닐이 발 매되는 등 다양한 버전이 꾸준히 발매되어 사랑 받고 있다.

2017년 크리스마스 시즌에는 ‘All I Want For Christmas Is You’가 빌보드 HOT100 차트 9위를 기록하며, 발표 23년 만에 최초로 10위권내에 진입해 많은 이들을 깜짝 놀라게 했다.

