경질 美 해군장관 "트럼프식 개입, 軍에 나쁜짓 해도 괜찮다"는 메시지 전달" 우려

전쟁 범죄를 저지른 해군 중사를 처벌하지 말라는 ‘트위터 지시’를 내린 도널드 트럼프 미국 대통령과 맞섰다가 최근 해임된 리처드 스펜서(65) 전 미국 해군 장관이 "트럼프의 군(軍) 내부 결정에 개입하는 것은 군에 나쁜 메시지를 줄 수 있다"고 우려했다.





경질된 리처드 스펜서 해군 장관. /AP

스펜서 전 장관은 사임 권고를 받고 사표를 낸 뒤 지난 25일(현지 시각) 미국 CBS 방송과 인터뷰에서 이라크전 참전 중 전쟁 범죄를 저지른 네이비실(Navy SEAL·해군 특수부대) 소속 에드워드 갤러거(40) 중사 관련 문제에 대해 이 같이 말했다.



스펜서 전 장관은 "트럼프가 갤러거의 직위를 유지하겠다고 고집하는 것은 군에 ‘범죄를 저질러도 처벌을 모면할 수 있다(can get away with it)’는 메시지를 주는 격"이라며 "군인은 질서와 규율을 따라야 한다. 그것이 우리가 하는 일의 근간이다"라고 했다. 트럼프 대통령이 미군 내부의 지휘 체계를 무시하고 정치적 이득을 위해 기강을 흔들고 있다는 것이다.



스펜서 전 장관은 "군인은 무기를 다루는 직업이고, 이런 직업에는 기준이 있다"라며 트럼프 대통령이 군인의 정의에 대해 충분히 이해하지 못하고 있는 것 같다고 했다.



스펜서 전 장관이 경질된 명분은 위계를 어기고 백악관과 뒷거래를 시도했다는 것이었다. 미 국방부는 공식적으로는 트럼프의 지시에 반대하는 입장을 보였지만 뒤로는 백악관이 갤러거 중사 징계 절차에 개입하지 않으면 그를 무사 퇴역시켜주겠다고 뒷거래를 제 안했다는 것이다.



미 국방부는 성명에서 "스펜서 장관이 지휘 계통을 무시하고 백악관과 막후 거래를 시도했다"며 "에스퍼 국방장관은 스펜서에 대한 신뢰를 잃었다고 판단해 사임을 권고했다"고 밝혔다. 스펜서 전 장관은 이에 대해서는 "갤러거 사건 처리와 관련해 해군 조직의 ‘복원력(resilience)’을 지키기 위해서 나는 무엇이라도 했어야만 했다"라고 했다.