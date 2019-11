'상어가족' 美 빌보드 200위 재진입

한국 동요 '상어 가족'의 영어판 '베이비 샤크'(Baby Shark) 앨범이 미국 빌보드 200위에 다시 진입했다.





핑크퐁 '상어가족'. /핑크퐁 공식 페이스북 캡처=연합뉴스

미국 빌보드가 26일(현지시각) 발표한 최신 차트에 따르면 '핑크퐁 프레젠츠: 더 베스트 오브 베이비 샤크'(Pinkfong Presents: The Best Of Baby Shark)는 빌보드 메인 앨범차트 빌보드 197위를 기록했다.



앞서 이 앨범은 앞서 빌보드 200에서 100위를 기록한 적이 있다. 베이비 샤크는 지난 2015년 국내 교육관련 스타트업 스마트스터디가 유아교육 콘텐츠 '핑크퐁'을 통해 발표한 동요다.



이 곡은 북미권 전래 동요를 2분 길이로 편곡, "뚜루루뚜루∼"라는 후렴구가 중독성이 강해 인기를 끌었다.