'아이돌룸' 5인조 AOA, 단출해졌다는 말에 "자체 서바이벌 중"

[스포츠조선닷컴 정안지 기자] '아이돌룸' AOA가 8년 차 아이돌다운 입담을 뽐냈다.

26일 방송된 JTBC '아이돌룸'에서는 신곡 '날 보러 와요'로 컴백한 AOA가 출연했다.

AOA는 작년 5월 '빙글뱅글' 발매 이후 무려 1년 6개월 만에 다시 '아이돌룸'을 찾았다.

특히 이날 AOA는 "너희들도 많이 단출해졌다"는 농담에 "한눈에 쏙 들어오죠? 자체 서바이벌 중이다"면서 8년 차 아이돌다운 입담을 뽐내 웃음을 안겼다.

한편 AOA는 26일 오후 6시 여섯 번째 미니앨범 '뉴 문(NEW MOON)'을 발표하고 타이틀곡 '날 보러 와요 (Come See Me)' 뮤직비디오를 공개했다.

타이틀곡 '날 보러 와요'는 AOA의 몽환적인 분위기가 돋보이는 곡으로, 강렬한 비트와 서정적인 기타 사운드가 어우러진 댄스곡이다. 한 번만 들어도 귀에 맴도는 후렴구와 랩을 통해 찬바람이 느껴지는 깊은 밤의 애틋함을 풀어냈으며, AOA 멤버들의 몽환적인 음색이 더해져 서정적인 분위기를 배가시킨다.

