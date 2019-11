엑스원, 11인 완전체 화보 공개…싱그러운 소년미 [화보]

[스포츠조선닷컴 정유나 기자] 그룹 엑스원의 커버 화보가 공개됐다.

'더스타' 매거진 12월호를 통해 공개된 이번 화보에서 엑스원은 'We are you X1'을 주제로 싱그러운 소년미를 발산했다. 공개된 화보 속에서 엑스원은 겨울 필수템인 패딩과 트렌디한 로고 디자인 재킷, 포인트 백 등으로 올겨울 활용하기 좋은 데일리 패션을 완성했다.

그룹 엑스원의 다양한 매력을 40P에 담은 연말 커버 화보와 단체 인터뷰, 개인 인터뷰, 촬영장 사진, 팬들에게 전하는 손글씨, 화보 필름과 디지털 컨텐츠는 모두 '더스타' 12월호와 더스타 공식 유튜브, 더슷하TV, 공식 SNS, 더스타 모바일에서 만나볼 수 있다.

