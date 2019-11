이라크·레바논·이란, 시위 도미노… 흔들리는 '시아파 벨트'

수니파 중심 사우디와 앙숙 관계

맏형격인 이란, 美제재로 타격 커… 시아파 국가 재정지원 줄어들어

이라크·레바논은 총리 사퇴까지





중동과 이슬람 세계의 한 축을 이루는 '시아파 벨트'가 연쇄적인 반(反)정부 시위로 흔들리고 있다. 이슬람 양대 종파 중 시아파가 국가 주도 세력인 이란·이라크·시리아·레바논이 초승달 모양으로 포진해 있는 시아파 벨트는 '초승달 벨트'로도 불리며 사우디아라비아를 중심으로 한 수니파에 맞서고 있다. 하지만 지난달부터 이라크, 레바논, 이란 순서로 대대적인 반정부 시위가 확산되면서 한꺼번에 정치적 위기를 맞고 있다. 사드 하리리 레바논 총리는 지난달 29일 사퇴했고, 이틀 뒤 이라크에서 아딜 압둘마흐디 총리도 물러나겠다고 발표했다. 특히 지난 15일부터 시아파 벨트의 '맏형'격인 이란에서마저 대대적인 반정부 시위가 벌어지고 있다.



시아파는 전체 이슬람 교도의 10%에 불과하다. 하지만 맹주 격인 이란을 중심으로 시아파 벨트가 강한 결속력을 보여주며 90% 차지하는 수니파에 군사적으로는 밀리지 않는 힘을 갖고 있다. 이란은 동맹국의 시아파 민병대를 직접 지원하는 방식으로 시아파 벨트를 유지하고 있다. 레바논은 헤즈볼라, 이라크는 민중동원군이 각각 시아파 민병대로 활동하는데, 이들은 모두 이란 정부의 재정 지원을 받는다.





특히 극단주의 무장단체 IS(이슬람국가)의 등장은 이란과 시아파 벨트에 힘을 실어주는 계기가 됐다. 이란 혁명수비대는 레바논 헤즈볼라와 이라크 민중동원군을 지휘하며 시리아의 IS 토벌에 나섰다. IS 퇴치가 급했던 미국은 이란에 제동을 걸지 않았다. IS의 퇴각으로 시아파인 시리아 알아사드 정권이 다시 힘을 얻게 된 것도 이란에는 큰 도움이 됐다. 올해 4월부터는 시아파 벨트 동쪽 끝의 이란 항구부터 서쪽 끝의 레바논까지 잇는 '시아파 철도' 건설을 추진 중이다. 군사·무역 통로로 사용하는 것은 물론이고 '종교 관광'을 활성화시켜 시아파 저변을 확대하려는 전략이다. 이란의 움직임에 대해 마무드 알마슈하다니 전 이라크 의회 의장은 "이란은 몸은 작지만 뇌가 크고, 미국은 몸만 크고 뇌가 작다"고 말하기도 했다.



이슬람권에서 위상을 키워온 시아파 벨트는 미국이 작년 5월 이란 핵 협정에서 일방 탈퇴하고 이란에 경제제재를 재개하면서 흔들리기 시작했다. 석유 수출길이 막힌 이란이 동맹국들에 대한 금전적 지원을 줄이면서 시아파 벨트가 타격을 입고 있다. 레바논은 여당의 일원인 헤즈볼라가 이란의 지원금으로 재향 군인들과 시아파 노동계급에게 지원하던 복지 혜택을 대폭 줄였다. 이런 상황에서 10월 17일 레바논 정부가 국민 메신저인 와츠앱 사용자에게 하루 20센트(약 230원)의 세금을 물린다고 발표하자, 가뜩이나 오랜 경제난에 불만을 품고 있던 국민이 폭발해 길거리로 몰려나왔다. 외교 전문지 포린폴리시는 "헤즈볼라가 결성된 1980년대 이후 처음으로 레바논의 시아파 국민이 헤즈볼라에 등을 돌렸다"고 했다.



이라크에서는 IS 퇴치 이후 재건 사업이 더뎌 전기·수도가 여전히 제대로 공급되지 않는 데 불만을 품은 젊은이들이 10월 1일부터 대대적 시위를 벌였다. 특히 이라크 시위는 갈수록 이란이 이라크 내정에 영향력을 키우는 데 대한 불만의 성격도 겹쳤다. 뉴욕타임스는 "이란에서 파견된 정보 관리들이 이라크 내각 구성 시 인사권을 행사했다"고 최근 보도했다. 이라크 시위대는 이란 국기를 불태우며 '반이란 정서'를 표출했다. 군경의 발포로 이라크에서는 시위대가 적어도 300명 이상 사망했다.



이란의 시위는 미국의 경제제재로 정부가 재정 압박을 견디지 못해 15일부터 휘발유 값을 L당 1만리알(약 100원)에서 1만5000리알(약 150원)로 전격 인상한 것이 계기가 됐다. 이란 정부는 소셜 미디어를 통한 시위 규합이 불가능하도록 인터넷 접속을 차단하는 한편, 시위대를 폭도로 규정하며 강경 진압했다. 국제앰네스티는 군경의 발포로 23일까지 최소 115명이 숨졌다고 주장했다. 이란 정부가 초기에 강경 진압에 나선 것은 이번 시위가 최고지도자 하메네이의 통치 체제를 흔들고 초승달 벨트를 와해시킬 가능성이 있다고 위협을 느꼈기 때문이라는 분석이 나온다. 포린폴리시는 "3개국에서 벌어진 시위가 모두 잠잠해지더라도 이후 시아파 동맹국에 대한 이란의 영향력은 크게 줄어들 것"이라고 내다봤다.