크리스탈, 새 차 옆에서 뽐낸 '시크美'…일상이 화보

[스포츠조선 조윤선 기자] 가수 겸 배우 크리스탈이 시크한 매력을 발산했다.

크리스탈은 22일 자신의 인스타그램에 "day out with my new A5"라는 글과 함께 사진을 게재했다.

사진 속 크리스탈은 새 차 옆에서 포즈를 취하며 특유의 시크한 매력을 발산했다. 일상 사진도 화보처럼 만드는 크리스탈만의 독보적인 분위기가 시선을 사로잡는다.

크리스탈은 지난해 아우디 코리아의 홍보대사로 발탁된 바 있다.

한편 크리스탈은 영화 '새콤달콤' 촬영에 한창이다.

