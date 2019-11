[윤희영의 News English] "아니, 이런 아이러니한 경우가…"

'아이러니(irony)'라는 말이 흔히 쓰인다(be in common use). 예상됐던(be anticipated) 것과 영 딴판인 결과가 나올(end up in quite a different way) 때 쓰는 표현이다. 그런데 '아이러니'의 예를 보노라면 현실이 드라마나 영화, 코미디보다 더 아이러니하다.



성경(聖經)의 아이러니는? 세계에서 가장 많이 훔쳐가는 책(the most shoplifted book)이다. 1935년 미국 시카고에서 Alcoholics Anonymous라는 알코올중독자 갱생회가 만들어졌다. 그 설립자는 임종 순간에(on his deathbed) 위스키 한 잔만 갖다 달라고 했다. 영국의 세계적 희극배우 찰리 채플린은 '채플린 흉내내기' 대회에 몰래 참가했는데, 겨우 20위 했다(come in 20th).





'STOP' 표지판, 횡단보도(crosswalk), 원형 교차로(traffic circle), 일방통행로(one-way street) 등을 처음 제안한 사람은 미국인 사업가 윌리엄 이노였다. '교통 안전의 아버지(Father of Traffic Safety)'로 불렸다. 그런데 정작 그는 운전면허(driver's license)가 없어서 자신이 만든 표지판을 단 한 번 지켜본 적도, 단속을 당한 적도 없다.



전화기를 발명한 그레이엄 벨은 서재에 전화기를 두지 못하게(refuse to keep one in his study) 했다. 일하는 데 산만하게 한다는(distract him from his work) 이유였다. 스웨덴에는 얼음으로 지어진 호텔이 있다. 객실마다 연기 감지기(smoke detector)와 화재 경보기(fire alarm)가 달려 있다.



나이아가라 폭포에서 뛰어내려 살아남은 첫 기록을 세운 사람이 결국엔 오렌지 껍질에 미끄러져 사망했다(die after slipping on an orange peel). 인쇄 글자를 지우는 화이트 수정펜을 발명한 사람은 오탈자를 제대로 지우지 못해(fail to white-out a misprint typo) 비서직에서 해고당한(be fired from her secretarial job) 여성이었다.



영국의 전설적 그룹 비틀스의 'beatle'은 딱정벌레를 뜻하는 'beetle'과 같은 뜻으로도 쓰인다. 2002년 로스앤젤레스의 한 공원에 비틀스의 조지 해리슨을 추모하는 나무 한 그루가 식수됐다. 나중에 이 나무는 '비틀스' 병충해로 고사했다(wither away after being infested by 'beetles').



미국 가수 퍼렐 윌리엄스는 맥도널드의 상징이 된 광고 홍보 노래 'I'm Livin' It'을 작사·작곡해준(write and produce its iconic jingle) 것으로도 유명하다. 그는 가수가 되기 전에 맥도널드 점원으로 일하다가 세 차례나 해고당했었다(be fired from it three different times).



온갖 색채 크레용으로 유명한 기업 크레욜라에서 35년간 근무하다 1990년 사장으로 은퇴한 에머슨 모저는 색맹(be colorblind)인 것으로 밝혀졌다. 최초의 남녀 소개팅 사이트 Match.com을 만든 게리 크레먼은 초창기에 회원 숫자를 늘리기 위해 주변 모든 지인들을 가입시키면서 여자 친구도 등록하게 했는데, 결국 그 여자 친구는 Match.com을 통해 연결된 남자와 눈이 맞아(fall in love) 그를 버리고 떠나버렸다.







