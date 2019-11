[OSEN=인천, 김성락 기자] 20일 오후 인천 계양체육관에서 '도드람 2019-2020 V리그' 남자 부 대한항공 점보스와 OK 저축은행의 경기가 열렸다.



이날 대한항공 점보스는 OK 저축은행을 상대로 3대2(25-17, 23-25, 25-19, 23-25, 15-4)로 치열한 접전 끝에 승리했다.



대한항공 점보스는 6연승을 달성했다.



경기종료 후 OK 저축은행 선수들이 아쉬움과 함께 퇴장하고 있다./ksl0919@osen.co.kr