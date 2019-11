빅뱅 태양 이어 탑까지..코믹사진 대방출[★SHOT!]

[OSEN=김수형 기자] 빅뱅 멤버 탑이 익살스러운 모습으로 팬들에게 근황을 전했다.

탑은 14일 개인 인스타그램 계정을 통해 사진을 게재했다.

공개된 사진 속에서 탑은 카리스마 넘치던 모습과는 달리, 애플리케이션을 이용해 우스꽝스러운 모습으로 변신, 팬들의 배꼽을 스틸했다.

한편, 태양 역시 오늘 오후 "성인 영배(Mature Bae)"란 글과 함께 우스꽝스러운 모습을 공개했다. 애플리케이션을 이용해 상남자로 변신한 태양에 대해 팬들은 뜨거운 반응이 이어졌고, 특히 한 팬이 "어째서 '성인 배'가 서양인처럼 생긴 거죠?"라고 묻자, 태양은 "군대가 날 이렇게 만들었다(Cause the Army made me this way)"며 재치있는 답글로 화제를 모았다.

태양은 지난해 3월 입대해 강원도 철원 5군단 제5포병여단에서 군 복무 마치며 지난 10일 전역했다. 탑은 지난 7월 소집해제했고, 그가 속한 빅뱅 멤버들 모두 군 복무를 종료해 관심이 모아지고 있다.

[사진] 빅뱅 탑 인스타그램 캡처