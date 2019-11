[OSEN=최재현 기자] 14일 오후 서울 동대문구 경희대학교서울캠퍼스 평화의전당에서 걸그룹 마마무 새 정규앨범 'reality in BLACK' 발매기념 쇼케이스가 열렸다.

새 정규앨범 'reality in BLACK'은 'B less Life And Carry Knowledge'의 약자로 '삶은 축복하고, 지식은 전한다'는 의미를 담고 있으며, 어디에 있든 어떤 모습이든 내가 가장 나다울 수 있는 삶을 살자는 메시지를 전한다.

그룹 마마무가 포즈를 취하고 있다. /hyun309@osen.co.kr

[사진] 이대선 기자 /sunday@osen.co.kr