SuperM, 북미 라이브 포문 열다! 美 텍사스 공연 '성황'

SuperM은 11일(현지시간) 미국 텍사스 포트워스의 대규모 공연장 디키즈 아레나(Dickies Arena)에서 북미 라이브 'SuperM We Are The Future Live in Fort Worth'(슈퍼엠 위 아 더 퓨처 라이브 인 포트워스)를 개최, 완성도 높은 무대와 감각적인 연출이 어우러진 공연으로 '슈퍼 시너지'를 선사했다.

이날 SuperM은 지난 10월 4일 발매한 첫 미니앨범 'SuperM'의 타이틀 곡인 'Jopping'(쟈핑)을 비롯해 'I Can't Stand The Rain'(아이 캔트 스탠드 더 레인), 'Super Car'(슈퍼 카), '2 Fast'(투 패스트), 'No Manners'(노 매너스) 등 수록곡까지 약 2시간 동안 총 16곡의 다채로운 무대를 선사해 관객들을 매료시켰다.

더불어 이번 공연에서는 SuperM의 신곡 'Dangerous Woman'(데인저러스 우먼)과 'With You'(위드 유) 무대가 추가로 공개되었을 뿐만 아니라, 각 멤버들의 개성과 매력이 돋보이는 솔로 무대도 만나볼 수 있어 큰 호응을 얻었다.

또한 관객들은 콘서트가 진행되는 내내 노래를 따라 부르고 뜨거운 환호를 보내는 등 적극적으로 공연을 즐겼으며, 공연 말미 멤버들은 "팬 여러분들과 좋은 추억 만든 것 같아서 기분이 좋다", "팬 여러분 덕분에 빌보드 1위를 할 수 있었다. 앞으로도 좋은 앨범으로 여러분께 즐거움을 드릴 수 있는 아티스트가 되겠다"고 소감을 전해 공연장을 함성으로 가득 채웠다.

한편, SuperM은 미국 및 캐나다 도시에서 총 10회에 걸쳐 첫 북미 라이브를 개최하며, 11월 13일 미국 시카고에서 열기를 이어간다.

