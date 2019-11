"힘내서 촬영 중" 박신혜, 팬미팅 포스터→커피차로 '여신미소' 인증 [★SHOT!]

[OSEN=김수형 기자] 배우 박신혜가 사랑스러운 모습으로 커피차를 인증했다.

11일인 오늘, 배우 박신혜가 개인 인스타그램 계정을 통해서 "비 내린 후 쌀쌀해진 날씨에 따듯한 커피차~~!!!!! 감사해요 사랑해요 #올리비아버튼 식구들 그리고 수정부장님 최고! 맛있는 커피 마시고 힘내서 촬영할게요!!"란 감사인사와 함께 사진을 게재했다.

공개된 사진 속에서 박신혜는 지인이 보낸 커피차 앞에서 입술을 내밀며 깜찍한 포즈를 취하고 있으며 양손 가득한 선물들로 행복한 미소를 짓고 있다.

한편, 오늘인 11일, 박신혜의 국내 팬미팅 'Voice of Angel' 2차 포스터가 공개되며 화제가 되고 있다. 소속사 솔트 엔터테인먼트 측은 오는 12월 8일 오후 5시 예스24홀에서 열릴 '2019 PARK SHIN HYE FANMEETING-Voice of Angel(이하 'Voice of Angel')의 포스터를 추가로 공개했다.

박신혜의 국내 팬미팅 'Voice of Angel'의 일반 예매는 11일 오후 8시 티켓 공식 예매처인 Yes24를 통해 진행되며, 박신혜는 최근 영화 ‘#ALONE’에 출연을 확정 짓고, 촬영에 들어간 것으로 알려져 팬들의 뜨거운 응원을 받고 있다. /ssu0818@osen.co.kr

[사진]‘박신혜 인스타그램’ 캡쳐