[인사] 기획재정부 외

입력 2019.11.09 03:00
▲기획재정부◇실장급▷세제실장 임재현◇국장급▷조세총괄정책관 김태주▷재산소비세정책관 이호동
▲교육부▷전문대학정책과장 정윤경▷충남대 안수미▷고등교육정책실 임소희▷경북대 임정택▷공주대 한모성▷부경대 김태경▷한국해양대 조성환
▲과학기술정보통신부◇실장급 파견▷4차산업혁명위원회 지원단 최영진
▲국토교통부◇전보▷혁신도시발전추진단 혁신도시정책총괄과장 이대섭
▲국민권익위원회◇고위공무원 신규임용▷상임위원 강재영
▲국세청◇부이사관 승진▷대변인 김재철▷부동산납세과장 김오영
▲KBS▷전주방송총국장 이재강▷전략기획실 대외협력국장 황상길▷남북교류협력단 남북교류협력부장 박영관▷전략기획실 대외협력국 커뮤니케이션부장 안현기▷보도본부 통합뉴스룸 국제부장 박상용▷〃경제부장 구영희▷〃산업과학부장 정윤섭▷〃문화복지부장 김진희▷〃사회부장 이영섭▷〃네트워크부장 유성식▷〃뉴스제작3부장 이은정▷〃디지털뉴스제작부장 황동진
▲교육부▷전문대학정책과장 정윤경▷충남대 안수미▷고등교육정책실 임소희▷경북대 임정택▷공주대 한모성▷부경대 김태경▷한국해양대 조성환
▲과학기술정보통신부◇실장급 파견▷4차산업혁명위원회 지원단 최영진
▲국토교통부◇전보▷혁신도시발전추진단 혁신도시정책총괄과장 이대섭
▲국민권익위원회◇고위공무원 신규임용▷상임위원 강재영
▲국세청◇부이사관 승진▷대변인 김재철▷부동산납세과장 김오영
▲KBS▷전주방송총국장 이재강▷전략기획실 대외협력국장 황상길▷남북교류협력단 남북교류협력부장 박영관▷전략기획실 대외협력국 커뮤니케이션부장 안현기▷보도본부 통합뉴스룸 국제부장 박상용▷〃경제부장 구영희▷〃산업과학부장 정윤섭▷〃문화복지부장 김진희▷〃사회부장 이영섭▷〃네트워크부장 유성식▷〃뉴스제작3부장 이은정▷〃디지털뉴스제작부장 황동진