롯데와 재계약한 노경은, 호주 질롱 코리아 합류 [오피셜]

[OSEN=이상학 기자] 롯데 자이언츠와 FA 재계약한 투수 노경은(35)이 호주프로야구 질롱 코리아에 합류한다. 피츠버그 파이어리츠 마이너리그 내야수 배지환(19)도 함께 간다.

질롱 코리아는 8일 노경은과 배지환 합류 소식을 전하며 “두 선수의 합류로 전력이 크게 강화됐다. 두 선수가 투타의 중심이 될 것으로 기대한다”고 밝혔다.

지난겨울 FA 미아가 되며 1년을 통째로 쉰 노경은은 지난 4일 롯데와 2년 총액 11억원에 계약을 체결했다. 노경은은 질롱 코리아에서 실전 감각을 끌어 올린 뒤 롯데의 스프링캠프에 합류할 예정이다. 배지환은 지난 시즌 싱글A에서 타격왕(.323)을 차지한 특급 유망주. 공격, 수비, 주루 능력을 모두 갖춘 내야수다.

두 선수 외에도 한화 이글스 좌완 투수 박주홍(20)이 사이드암 투수 서균을 대신해 질롱 코리아의 유니폼을 입는다.

선수단 구성을 마친 질롱 코리아는 13일 오전 11시5분 MH067편을 이용해 호주 현지로 출국한다. 질롱 코리아는 21일 홈구장 질롱베이스볼센터에서 시드니 블루삭스와 개막 4연전을 갖는다.

지난해와 달리 전원 프로선수들로 구성된 질롱 코리아는 ‘Awaken Your self Within You’(네 안의 본능을 깨워라!)라는 캐치프레이즈와 함께 성공적인 윈터리그에 도전한다. 또한 ‘코리안 나이트’ 등 호주 교민들과 함께하는 행사, 연고지인 질롱시티와의 교류 등 다양한 이벤트로 ‘현지화’에도 집중할 예정이다. /waw@osen.co.kr