[인사] 국무조정실·국무총리비서실 외

입력 2019.11.08 03:39
▲국무조정실·국무총리비서실◇과·팀장급 전보▷청년정책추진단 부단장 직무대리 김달원▷규제총괄과장 유희종▷규제심사총괄과장 옥선경▷사회규제심사1과장 전창현▷공직복무관리관실 기획총괄과장 박효건▷법무감사담당관 정일황▷중기벤처정책과장 최태용▷여성가족정책과장 이한형▷안전정책과장 이병우▷청년소통팀장 홍재승▷언론소통행정관 손선미▷행사의전행정관 김성규
▲행정안전부▷경남도 기획조정실장 박일웅
▲정보통신정책연구원◇임명(승진)▷ICT전략연구실 AI전략센터장 김경훈
▲한국철도기술연구원〈승진〉◇수석▷차세대철도차량본부 권태수▷첨단궤도토목본부 여인호 사공명▷철도시험인증센터 고태환 김남포▷스마트전기신호본부 정호성 이재호▷철도산업지원센터 박대식◇책임▷연구기획본부 정대영 이호성 조현정▷신교통혁신연구소 김경희 조영민▷차세대철도차량본부 온정근 김재훈▷첨단궤도토목본부 김현민 김은▷스마트전기신호본부 김정태▷미래교통정책본부 박재현▷북방철도연구센터 신경호 최돈범▷첨단철도기술기획실 장동욱◇선임▷연구기획본부 이주한 황성업 이윤주