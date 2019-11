트럼프 아들 "아버지는 한반도 평화 정착의 선구자...정계진출 관심있다"

도널드 트럼프 미국 대통령의 장남 도널드 트럼프 주니어가 5일(현지 시각) 출간한 저서 '분노폭발:좌파는 어떻게 증오를 즐기며 미국을 침묵시키길 원하는가(Triggered: How the Left Thrives on Hate and Wants to Silence Us)'에서 아버지 트럼프 대통령이 "수십년간 아무런 대책이 없었던 한반도의 평화 정착을 위한 첫걸음을 내디뎠다"고 평했다고 워싱턴 이그재미너가 같은 날 보도했다.





도널드 트럼프(오른쪽) 미국 대통령과 아들 도널드 트럼프 주니어. /트위터 캡처

트럼프 주니어는 그러나 부친의 이 같은 노력이 제대로 평가 받지 못하고 있다며 아쉬움을 표하기도 했다. 트럼프 주니어는 백악관 선임보좌관을 맡아 트럼프 대통령의 정치 활동을 돕는 딸 이방카와 달리 아버지의 사업과 관련된 일을 주로 하고 있다.



그는 책에서 민주당에 대한 신랄한 비판도 서슴지 않았다. 민주당 내 진보 성향 의원들이 추진하는 '그린 뉴딜'을 비판하면서 "중국, 북한과 맞서는 데 행운을 빈다"고 비꼬았고, 2016년 대선 때 러시아 측과 트럼프 대선 캠프의 선거 개입 공모 의혹을 수사한 로버트 뮬러 특검에 대해 "한물간 늙은 꼭두각시"라고 비하하기도 했다.



민주당 대선 경선에 나온 조 바이든 전 부통령과 버니 샌더스 상원 의원에 대해서 는 "아버지가 상대하기 가장 쉬운 후보"라고 혹평했다. 언론을 향해서는 아버지와 마찬가지로 "국민의 적"이라는 표현을 썼다.



그는 최근 CBS방송과 인터뷰에서 "트럼프 대통령이 완전히 신뢰할 수 있는 사람이 거의 없다"면서도 일을 잘하는 사람으로 마이크 폼페이오 국무장관을 꼽기도 했다. 또 "정치적 관심에 사로잡혔다"며 정계 입문 가능성도 배제하지 않았다.