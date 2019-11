[OSEN=박준형 기자]5일 오후 서울 마포구 상암동 SBS 프리즘타워 오디토리움서 SBS MTV '더 쇼' 생방송이 진행됐다.



생방송 되는 '더쇼'는 1THE9, A.C.E, ARIAZ (아리아즈), BDC, HINAPIA ( 희나피아), MONSTA X, N.Flying, OnlyOneOf, TOMORROW X TOGETHER, VAV, WayV(威神V, 웨이션브이), WE IN THE ZONE, 송하예, 영재 (YOUNGJAE), 온앤오프 (ONF), 트리스가 출연한다.



가수 송하예가 멋진 무대를 펼치고 있다. /soul1014@osen.co.kr