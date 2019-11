[OSEN=심언경 기자] 가수 전소미가 근황을 공개했다.

전소미는 5일 자신의 인스타그램에 "Girlfriend kinda material ;) That “growing up” logo is kinda disturbing but Yeah I am growing up so well"이라는 글과 함께 사진 두 장을 게재했다.

공개된 사진 속 전소미는 카페로 보이는 한 공간에서 무릎을 끌어당겨 앉은 모습. 전소미는 레이스로 장식된 베레모와 호피 무늬 바지 등 개성 넘치는 착장으로 눈길을 끈다. 특히 전소미는 보정 없이도 굴욕 없는 미모를 자랑해 눈길을 끈다.

전소미는 SBS 예능 프로그램 '정글의 법칙'에 아버지 매튜와 함께 출연할 예정이다. /notglasses@osen.co.kr

[사진] 전소미 인스타그램