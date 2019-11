[공식]아스트로, 20일 '블루 플레임' 컴백 확정…강렬한 변신 예고

[스포츠조선 김영록 기자]그룹 아스트로(ASTRO)가 오는 20일 미니 6집 '블루 플레임(BLUE FLAME)' 컴백을 예고했다.

아스트로(MJ 진진 차은우 문빈 라키 윤산하)의 소속사 판타지오뮤직은 아스트로의 '커밍업 포스터'를 공개하며 컴백 예열을 시작했다.

'블루 플레임'이란 단어 그대로 포스터 전체를 뒤덮은 '푸른 불꽃'이 눈에 띈다. 신비로운 강렬함이 느껴지는 불꽃과 더불어 '소년들이 그 책을 열었을 때, 푸른 화염이 그들을 뒤덮었다(When they open the book, a bluish light covered all over the boys)'라는 문구가 의미심장하다. 티저 영상 속 차은우는 부드러운 목소리로 문구를 낭독하고 있다.

아스트로로선 올 1월 첫 정규 앨범 '올 라잇(All Light)' 이후 약 10개월만의 컴백이다. 과거의 청량 섹시와는 다른 강렬함으로 색다른 변신을 예고했다. 소속사 판타지오뮤직은 "지금까지와는 다른 아스트로의 모습을 만나볼 수 있는 앨범"이라며 기대감을 높였다.

컴백 신호탄을 쏘아올린 아스트로는 오는 20일 미니 6집 '블루 플레임'을 선보인다.

