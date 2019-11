[OSEN=박소영 기자] 배우 이병헌이 정직한 셀카를 남겼다.

이병헌은 3일 오후 자신의 SNS에 “On my way to #LACMAGALA #palisade”라는 메시지와 함께 사진 한 장을 올렸다.

사진에서 이병헌은 턱시도 차림으로 차를 타고 이동 중이다. 나비 넥타이까지 야무지게 매 보는 이들의 시선을 강탈한다. 잘생긴 이목구비는 여전하다.

이병헌은 로스앤젤레스에서 열리는 ‘2019 LAC MA Art + Film Gala’에 참석한 걸로 보인다.

한편 이병헌은 최근 영화 ‘비상선언’ 출연을 확정 지었다. 항공 재난을 소재로 한 이 영화는 긴장감 넘치는 스토리 전개와 등장 인물들의 다채로운 캐릭터가 돋보이는 본격 항공 재난 드라마다.

