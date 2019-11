"이영애도 '아미' 였다"…방탄소년단 콘서트 관람 인증

[스포츠조선닷컴 이지현 기자] 배우 이영애가 '아미' 임을 인증했다.

2일 이영애는 자신의 웨이보에 "방탄소년단 콘서트를 보고 왔다. 그들의 신곡을 기대하고 있다"라는 글과 함께 사진을 게재했다.

공개한 사진에는 신아영 아나운서와 함께 방탄소년단 콘서트가 열린 잠실 올림픽주경기장을 배경으로 인증사진을 담았다. 검정 재킷과 화장기 없는 수수한 차림에도 빛나는 외모가 시선을 사로 잡는다.

방탄소년단은 10월 26일, 27일, 29일 잠실 올림픽 주경기장에서 'LOVE YOURSELF : SPEAK YOURSELF [THE FINAL]'를 개최했다.

한편 이영애는 오는 27일 영화 '나를 찾아줘' 개봉을 앞두고 있다.

