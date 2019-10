英 소방대학 훈련장엔 화물선·백화점 거리… 실전같은 교육

[런던 소방청 교육 현장 가보니]



소방대학서 3개월 직무교육, 소방서에서 8개월 교육후 현장에

서울보다 적은 5000명 소방관이 서울 면적 2배의 런던 지켜





'999(영국의 화재 구조·구급 전화번호)! 해머스미스 셰퍼드부시 190가(街)로 출동하라!' 지난달 15일(현지 시각) 오전 11시 영국 런던 해머스미스 소방서에 출동 명령이 떨어졌다. 3층 건물에 불이 나 시민이 갇혀 있었다. 흰 안전모를 쓴 폴 웟슨(58) 소방서장이 "사다리를 수직으로 세우라"고 외쳤다. 소방관 4명이 달려나와 4m 높이 사다리를 3층 창문에 고정했다. 곧바로 조장 크리스(23)가 보고했다. "ready(준비됐습니다)!"



형광색 안전모를 쓴 소방관들은 4개월 차 신임 소방관이다. 이날 상황은 가상훈련이었다. 실제 불길은 타오르지 않았지만 상황은 실제만큼 긴박하게 돌아갔다. 폴 서장이 "up! up! up! up!(올라가)"이라며 다그치자 크리스와 조원들은 재빠르게 사다리를 밟고 3층으로 올라갔다.





지난달 15일 영국 런던 해머스미스 소방서에서 출동 훈련을 받고 있는 신임 소방관 4명이 건물 안에 갇힌 시민을 구조할 준비를 마친 후 폴 ?슨(왼쪽에서 둘째) 소방서장에게 보고하고 있다. /이세영 기자

이들이 소속된 영국 런던소방청(London Fire Brigade)은 템스강 남쪽에 있다. 국가직 소방관 5000여 명이 소방서 103곳에 배치돼 런던 시민 890만명을 지킨다. 런던 면적은 1587㎢로 서울(605㎢)의 2배가 넘는다. 서울 소방관(7014명)보다 적은 인원이 서울의 2배를 맡고 있다. 런던소방청은 작년 한 해 23만4664건 출동했다. 서울소방재난본부는 같은 기간 15만9846건이었다.



런던소방청이 적은 인원으로도 기민하게 대처할 수 있는 비결은 선진 소방 교육이다. 런던소방청의 신임 소방관들은 글로스터셔에 있는 영국소방대학(Fire Service College)에서 3개월간 교육을 받는다. 영국소방대학의 교육과정은 최고 수준으로 평가받는다. 신임 소방관은 이곳에서 교육을 마치고 일선 소방서에 배치돼 8개월간 자체 교육과정을 수료하면서 현장에도 투입된다. 해머스미스 소방서의 알렉스 소방관은 "체육 교사를 하다가 소방관으로 전직했는데 체계적인 교육 시스템 덕분에 금세 업무에 적응했다"고 했다. 반면 한국 소방공무원은 중앙소방학교나 각 시·도 소방학교에서 11~12주간 교육과정을 수료하고 시·도 본부에 배치된다. 현장 실습은 4주다. 이후 추가 교육없이 바로 현장 출동 업무에 투입된다.



영국소방대학은 200만㎡(약 60만5000평) 중 121만㎡(약 36만평)가 교육·훈련 시설이다. 화재 상황별 대응 훈련 시설이 25동이나 된다. 4000t급 화물선을 실제와 똑같이 구현해놓은 선박 훈련장에서는 주조종실, 화물칸, 갑판을 오가며 대형 선박 사고에 대처하는 방법을 훈련할 수 있다. 런던 시내를 옮겨놓은 듯한 훈련장에는 3층 백화점, 2층 주택, 빌딩 4채가 들어서 있다. 리처드 존스 소방행정학과 교수는 "세계 최대 규모 훈련 시설을 완비하고 재난 상황에 따라 맞춤형 훈련을 실시해 현장 대응 능력을 높이고 있다"고 했다.



학교 강좌는 130개가 넘는다. 기초 소방·구조 훈련, 차량 사고 대처, 위험 물질 관리, 리더십 교육 등이다. 화재 예방·안전 교육을 수강하고 싶은 일반 시민에게도 열려 있다. 매년 6000여 명이 학교를 졸업한다. 싱가포르와 카타르 등 다른 나라에서도 연수를 위해 찾아온다.



한국의 중앙소방학교도 세계 수준의 소방 교육 시설로 거듭나 기 위해 도약 중이다. 1978년 경기도 수원에서 처음 개교한 중앙소방학교는 충남 천안을 거쳐 올해 7월 충남 공주로 이전했다. 학교 부지는 42만㎡(약 12만7000평)로 고층 건물 화재 진압, 붕괴 사고 대응 등 65개 교육과정이 개설됐다. 영국소방대학과 달리 일반 시민은 안전 체험 위주 교육만 받을 수 있어 교육 기회를 확대해야 한다는 지적도 나온다.