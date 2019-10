아이즈원 '아이즈온미 : 더무비' 메인 예고편 최초 공개..첫 콘서트 감동 모두 담았다

[OSEN=김은애 기자] 오는 11월 15일, 콘서트 영화 중 최초로 CGV 특별관 전포맷 개봉을 확정한 영화 '아이즈 온 미 : 더 무비'가 메인 예고편을 최초로 공개했다.

아이즈원(IZ*ONE)의 데뷔 후 첫 단독 콘서트 ‘[EYES ON ME] IN SEOUL’ 공연 실황부터 무대 뒤 모습을 CGV 특별관 전 포맷으로 생생하게 즐겨볼 수 있는 영화 '아이즈 온 미 : 더 무비'가 메인 예고편을 최초로 공개해 시선을 모은다.

공개된 예고편은 콘서트 당시 잠실 실내 체육관을 꽉 채운 약 6천여 명의 팬들의 모습과 함께 “언제가 제일 행복했어? 이렇게 뽑으라고 한다면 지금 이 순간들”이라는 아이즈원(IZ*ONE)의 감동적인 콘서트 소감으로 시작해 눈길을 사로잡는다. 이어 대표 히트곡인 ‘비올레타’(Violeta)에 맞춰 펼쳐지는 아이즈원(IZ*ONE)특유의 매력이 돋보이는 퍼포먼스도 등장해 영화에 대한 기대감을 한껏 높인다.

한편, 이번 '아이즈 온 미 : 더 무비'는 그 동안 관객들의 큰 사랑을 받아왔던 콘서트 영화들 중에서 최초로 CGV 특별관 전 포맷(스크린X & 4DX & 4DX with ScreenX) 개봉을 확정해 더욱 눈길을 끈다. 스크린X(ScreenX)에서 3면으로 펼쳐지는 스크린을 통해 마치 콘서트 현장에 있는 듯한 생생한 현장감을 느낄 수 있다면 4DX와 4DX with ScreenX에서는 이러한 현장감과 함께 공연을 보고 즐길 수 있는 오락적인 재미까지 선사할 것이다.

영화 '아이즈 온 미 : 더 무비'는 CGV 스크린X, 4DX, 4DX with ScreenX, 2D 상영관에서 11월 15일 개봉할 예정이다. /misskim321@osen.co.kr

[사진] '아이즈 온 미 : 더 무비'