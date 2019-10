'라디오스타' 붐, 퇴근 할 때 엉덩이로 성취감 체크 "내 꿈은 저온화상" [핫TV]

[OSEN=김예솔 기자] 붐이 마이크로 자신의 열정을 체크한다고 밝혀 눈길을 끌었다.

30일 방송된 MBC '라디오스타'에서는 '말해 YES or NO' 특집으로 꾸며진 가운데 노사연, 인순이, 붐, (여자)아이들의 소연이 출연했다.

이날 붐은 "나는 예능하고 집에 갈 때 엉덩이를 체크하면 기분이 좋아진다"라며 "예능할 때 마이크를 차면 허리가 뜨끈해진다. 집에 가서 샤워를 할 때 뜨끈하면 오늘 열심히 했구나라는 생각이 든다. 차갑고 허전하면 뭔가 열심히 하지 않은 느낌이다"라고 말했다.

이에 김구라는 "저온화상 입는 게 꿈이냐"라고 말했고 이에 붐은 "그렇다. 몸에 빨간 색 자국이 있었음 좋겠다"라고 말해 주위를 웃음바다로 만들었다.

김국진은 "붐이 아무도 모르게 차트 1위를 노린다고 하더라"라고 물었다. 이에 붐은 "'옆집 오빠'라는 노래를 냈는데 트로트 차트 26위까지 올랐다"라고 말했다. 이에 김구라는 "어떻게 그렇게 겉핧기 할 수 있냐. 잘못했다간 라니 꼴이 날 수 있다"라고 말해 주위를 웃음바다로 만들었다.

붐의 노래 '옆집 오빠'를 들은 김구라는 "이게 노래냐. 이건 개인기다"라고 말했다. 안영미는 "본인 노래를 부르는데 왜 얼굴이 빨개지는 거냐"라고 말해 웃음을 자아냈다. 붐은 "이렇게 생목으로 부르는 게 녹음실 이후로 처음이다"라고 말했다.

이날 붐은 MC브라이언에게 모든 걸 져서 웃음을 자아냈다. 붐은 "집에 스피커가 9개다"라고 말했다. 이에 브라이언은 "9개 밖에 없냐. 나는 11개가 있다"라고 말했다. 이어 붐은 "집에 강아지 한 마리가 있다"라고 말하자 브라이언은 "나는 세 마리다"라고 말해 주위를 웃음바다로 만들었다.

붐은 "옛날 멘트에 빠졌던 적이 있다. 섞어, 섞어, 섞어, 섞어찌개 같은 것이다"라고 말해 눈길을 끌었다. 이에 김구라는 "붐을 보면 참 잘 떼운다는 생각이 든다"라고 말해 주위를 웃음바다로 만들었다.

한편, 안영미는 "소연이 노래를 만들 때 PPT를 만든다고 하더라"라고 물었다. 소연은 "노래를 만들 때 여러 작곡가님들이 참여 하신다. 내 곡의 매력을 알려드리기 위해 PPT를 만들어서 보여드렸다"라고 말했다.

소연은 "'라타타'는 블라인드 투표를 했다. 근데 내가 1등이 돼서 타이틀곡이 됐다. '한'은 반대하는 사람들이 많았는데 내가 PPT를 만들어 가서 설득을 했다"라고 말했다.

소연은 채소를 먹지 않는다고 밝혀 눈길을 끌었다. 소연은 "오이를 입에 물었을 때 경험이 최악이었다. 당근도 안 먹는다"며 "짜장면을 먹을 때 면을 입에 물고 젓가락으로 면을 긁어서 채소를 떼고 먹는다. 건강 검진을 받았는데 별 문제 없다고 하더라"라고 말했다.

이날 인순이는 "오랫동안 노래 하고 싶어서 신경을 많이 쓴다"고 밝혔다. 이날 인순이가 머슬 마니아 대회 출전 사진이 공개됐다. 이를 본 노사연은 "아이 짜증난다"라고 말해 웃음을 자아냈다. 인순이는 "내 이름을 모를 줄 알았는데 대회에 갔더니 기자들이 엄청 많더라. 너무 떨렸다. 사람들이 늙어서 벗는다고 싫어할 줄 알았다. 걱정하다가 오히려 즐기자는 생각이 들었다"라고 말해 눈길을 끌었다.

/hoisoly@osen.co.kr

[사진 : MBC '라디오스타' 방송캡쳐]