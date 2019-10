'라스' 붐, 트로트 '옆집 오빠' 첫 라이브 공개…'고관절 댄스' 텐션 UP

[스포츠조선닷컴 이지현 기자] 방송인 붐이 '라디오스타'에 출연해 에너지의 원천이 '고관절'이라고 밝힌다. 이에 그는 듣도 보도 못한 고관절 댄스로 보는 이들의 폭소를 자아낼 예정이다.

오늘(30일) 밤 11시 5분 방송 예정인 고품격 토크쇼 MBC '라디오스타'(기획 김구산 / 연출 최행호, 김지우)는 노사연, 인순이, 붐, (여자)아이들 소연이 출연하는 '말해! YES or NO?' 특집으로 꾸며진다.

붐이 고관절 댄스로 웃음을 자아낸다. 에너지의 원천이 '고관절'이라고 털어놓은 그는 고관절 댄스로 한껏 에너지를 방출하며 텐션을 끌어올렸다는 후문. 그의 활약에 MC들은 "라디오만 하기 아까운 친구야!"라며 감탄을 보냈다고 전해진다.

그런가 하면 붐은 트로트 '옆집 오빠' 라이브로 관심을 집중시킨다. 그는 지난 2018년 트로트 '옆집 오빠'를 발매하며 트로트 가수로도 변신한 바. 그는 중독성 강한 멜로디와 익살맞은 표정으로 폭소를 유발할 예정이다.

붐이 브라이언과 '투 머치' 배틀을 벌인다. 스피커만 9개 보유하고 있다고 말문을 연 붐은 뜻밖의 강자 브라이언의 등장에 당황한 모습을 보였다고. 이어 두 사람이 서로 누가 더 '투 머치'한지 팽팽히 겨룬 가운데 과연 승자가 누가 될지 궁금증을 자아낸다.

붐이 '복고풍 멘트 컬렉터'의 면모를 보인다. 옛날 멘트를 좋아한다는 그는 회심의 무기 '멘트 수집 노트'를 꺼내 관심을 끌었다고. 이어 직접 수집한 각종 복고풍 멘트를 방출해 빈틈없는 웃음을 선사한다.

'웃음 자판기' 붐의 대활약은 오늘(30일) 밤 11시 5분 방송되는 '라디오스타'를 통해 확인할 수 있다.

한편, '라디오스타'는 4MC들이 어디로 튈지 모르는 촌철살인의 입담으로 게스트들을 무장해제 시켜 진짜 이야기를 끄집어내는 독보적 토크쇼로 많은 사랑을 받고 있다.

