SuperM, '빌보드 200' 29위…美 빌보드 3주 연속 차트인 [공식]

[스포츠조선닷컴 이지현 기자] SuperM(슈퍼엠, 에스엠엔터테인먼트 소속)이 미국 빌보드 메인 차트에 3주 연속 진입했다.

지난 4일 발매된 SuperM의 첫 미니앨범 'SuperM'은 29일(현지시간) 발표된 미국 빌보드 차트에서 메인 앨범 차트인 '빌보드 200' 29위를 차지했으며, '월드 앨범' 차트에서는 3주 연속 1위를 유지했다.

더불어 '톱 앨범 세일즈', '톱 커런트 앨범', '인터넷 앨범' 등 3개 차트 2위에 올랐다.

앞서 SuperM은 데뷔하자마자 아시아 가수 데뷔 앨범 사상 최초로 '빌보드 200' 1위에 오르는 기록을 세웠으며, '아티스트 100' 1위를 비롯해 '톱 앨범 세일즈', '톱 커런트 앨범', '디지털 앨범', '월드 앨범', '인터넷 앨범', '월드 디지털 송 세일즈' 등 빌보드 8개 차트 정상을 차지한 바 있다.

한편, SuperM의 첫 미니앨범 'SuperM'은 타이틀 곡 'Jopping'(쟈핑)을 비롯해 'I Can't Stand The Rain'(아이 캔트 스탠드 더 레인), '2 Fast'(투 패스트), 'Super Car'(슈퍼 카), 'No Manners'(노 매너스) 등 다채로운 색깔의 총 5곡이 수록되어 있으며, 오는 31일 국내 발매된다.

