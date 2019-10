'라스' (여자)아이들 소연, 로고송→충격 개인기까지 '관심 집중'

[스포츠조선닷컴 이지현 기자] (여자)아이들 소연이 '라디오스타'에 출연해 괴물 신인을 탄생시킨 비밀문서를 최초 공개한다. 그녀는 남다른 기획력으로 관심을 집중시킬 예정이다.

오늘(30일) 밤 11시 5분 방송 예정인 고품격 토크쇼 MBC '라디오스타'(기획 김구산 / 연출 최행호, 김지우)는 노사연, 인순이, 붐, (여자)아이들 소연이 출연하는 '말해! YES or NO?' 특집으로 꾸며진다.

소연이 괴물 신인 '(여자)아이들'을 탄생시킨 특별한 비밀문서를 공개한다. 그녀는 "이게 직접 만들었던 건데.."라며 문서를 꺼내 보여줬고, 그녀의 대단한 기획력에 모두들 감탄을 쏟아냈다는 후문이다.

뿐만 아니라 소연은 다재다능 매력으로 모두의 시선을 집중시킨다. '라스'를 위해 로고송을 직접 만들어온 것은 물론 모두를 경악케 한 개인기까지 방출했다고 알려져 기대감을 한껏 끌어올린다.

소연은 '댄스 클래스'를 오픈해 스튜디오 분위기를 업 시킨다. 그녀가 알려주는 '인싸 춤'으로 모두가 대동단결했다는 전언. 그녀가 유행시킬 '인싸 춤'의 정체가 무엇일지 관심이 증폭된다.

마지막으로 소연은 김구라와 세기의 대결을 펼쳐 폭소를 자아낸다. 불사조로 변신한 소연이 눈빛 광선을 쏘는 김구라와 맞서 싸운 것. 스튜디오를 초토화시킨 진풍경은 오늘(30일) 밤 11시 5분 방송되는 '라디오스타'를 통해 확인할 수 있다.

한편, '라디오스타'는 4MC들이 어디로 튈지 모르는 촌철살인의 입담으로 게스트들을 무장해제 시켜 진짜 이야기를 끄집어내는 독보적 토크쇼로 많은 사랑을 받고 있다.

olzllovely@sportschosun.com