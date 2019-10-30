[인사] 산업통상자원부 외

입력 2019.10.30 03:01
▲산업통상자원부◇서기관 승진▷감사담당관실 남한규▷혁신행정담당관실 김기호▷규제개혁법무담당관실 김정두▷산업일자리혁신과 유은▷산업기술정책과 김종선▷에너지혁신정책과 송용식▷자원안보정책과 권종헌▷신재생에너지정책과 이수부▷미주통상과 조진화▷신북방통상총괄과 김파라▷자유무역협정이행과 김선애▷세계무역기구과 차세운▷투자정책과 곽근열▷해외투자과 최원엽▷통상현안대응단 김용운▷산업정책과 홍충완▷산업기술정책과 김학배▷전력산업과 김동환▷중동아프리카통상과 배판술▷통상분쟁대응과 정문희
▲국토교통부◇과장급 전보▷부산지방국토관리청 대구국토관리사무소장 오현석▷제주지방항공청장 이상일
▲국민권익위원회◇고위공무원 전보▷정부합동민원센터 민원상담심의관 정영준(행정안전부 파견)
▲방송통신위원회◇과장급 전보▷혁신기획담당관성종원▷행정법무담당관 김기석▷지상파방송정책과장장대호▷편성평가정책과장 이동석▷정책기획위원회(파견) 이헌
▲한국시설안전공단◇신임▷시설관리본부장 신원규◇전보▷안전진단본부장 유동우▷건설안전본부장 이종우▷경영관리실장 김용수▷재난안전기획단장 황인백▷건축분쟁전문위원회사무국장 오종식▷건설사고조사위원회사무국장 오영석▷시설성능관리실장 권지혜
▲인제대 백병원◇부산백병원▷희귀질환센터장 정우영◇상계백병원▷종합건강증진센터소장 김종우◇일산백병원▷중환자실장(외과계) 김준현
▲국토교통부◇과장급 전보▷부산지방국토관리청 대구국토관리사무소장 오현석▷제주지방항공청장 이상일
▲국민권익위원회◇고위공무원 전보▷정부합동민원센터 민원상담심의관 정영준(행정안전부 파견)
▲방송통신위원회◇과장급 전보▷혁신기획담당관성종원▷행정법무담당관 김기석▷지상파방송정책과장장대호▷편성평가정책과장 이동석▷정책기획위원회(파견) 이헌
▲한국시설안전공단◇신임▷시설관리본부장 신원규◇전보▷안전진단본부장 유동우▷건설안전본부장 이종우▷경영관리실장 김용수▷재난안전기획단장 황인백▷건축분쟁전문위원회사무국장 오종식▷건설사고조사위원회사무국장 오영석▷시설성능관리실장 권지혜
▲인제대 백병원◇부산백병원▷희귀질환센터장 정우영◇상계백병원▷종합건강증진센터소장 김종우◇일산백병원▷중환자실장(외과계) 김준현