방탄소년단 "서울서 파이널 콘서트, 남김 없이 불태우고 가겠다"[Oh!쎈 현장]

[OSEN=선미경 기자] 그룹 방탄소년단이 월드투어의 대미를 장식하는 서울 파이널 콘서트로 전 세계 아미(공식 팬덤)를 만났다. 마지막 공연인 만큼 “남김 없이 불태우겠다”라고 각오를 먼저 다졌다.

방탄소년단은 29일 오후 6시 30분부터 서울 송파구 잠실 올림픽 주경기장에서 ‘러브 유어셀프: 스피크 유어셀프 [더 파이널](LOVE YOURSELF: SPEAK YOURSELF [THE FINAL])’’을 개최했다. 이번 공연은 지난 26일부터 27일, 그리고 이날까지 서울에서 총 3일간 개최, 약 13만 명의 팬들을 모았다.

방탄소년단은 이날 1년 2개월 동안 이어져온 월드투어의 대미를 장식하는 만큼 뜨거운 열기로 공연의 포문을 열었다. 화려한 무대 장치와 탄탄한 퍼포먼스로 무대를 가득 채웠다.

방탄소년단은 ‘Dionysus’와 ‘Not Today’를 오프닝 곡으로 소화하며 공연장의 열기를 달궜다. 무대를 끝낸 후 먼저 팬들에게 인사를 전했다. 먼저 RM은 “마지막 공연에 오신 여러분들 진심으로 환영합니다. 오늘 최선을 다할게요. 반갑습니다”라고 인사했다.

이어 뷔는 “오늘 마지막 콘서트에 와주신 아미 여러분 남은 에너지 모두 쏟겠다”라고, 슈가는 “오늘 남김 없이 불태우고 가겠다”라고 덧붙이며 이날 공연에 대한 각오를 다졌다. 정국도 “오늘 이 콘서트를 위해서 이를 갈았다. 죽기 살기로 해볼게요”라고 덧붙였다.

지민은 “오늘이 마지막이라 너무 아쉬운데, 더 재미있게 놀 수 있죠?”라며 팬들의 호응을 이끌어냈고, 제이홉은 “드디어 파이널 공연으로 여러분들을 찾아왔다”라며 공연장에서 만난 팬들에 반가움을 전했다.

방탄소년단 멤버들은 “우리 이틀 만에 보는 건데 너무 보고 싶었다. 올림픽 주경기장에서 콘서트를 시작한 게 엊그제 같은데 벌써 1 년이 지났다. 정말 마지막, 이번 콘서트의 마지막을 한국에서 여러분들과 함께 한다. 처음과 끝이 여러분과 함께라서 더욱 아름다운 마무리가 될 거다. 1년 동안 정말 큰 공연장에서 공연할 수 있었던 것은 우리를 믿고 지지해준 여러분 덕분”이라고 소감을 밝혔다. /seon@osen.co.kr

[사진]빅히트엔터테인먼트 제공