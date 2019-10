직급 상관없이 기술 역량 뛰어나면 더 많은 보상

LG CNS



LG CNS 직원이 지난 6월 열린 ‘2019 테크데이’에서 자사의 블록체인 기술을 설명하고 있다. /LG CNS 제공

LG CNS는 IT(정보기술) 업계 최초로 연공서열을 없애고, 기술 전문가를 우대하는 조직 문화를 정착시켜 나가고 있다. 4차 산업혁명 시대를 선도하는 동력은 혁신 기술인 만큼, '기술 지향 조직 체계'의 구축에 집중하고 있다는 것이다.



LG CNS는 직원들이 직급이나 경력에 상관없이 기술 역량이 뛰어나면 더 빨리 승진하며, 더 많은 보상을 받을 수 있도록 조직 구조를 바꿔나가고 있다. 2016년 도입한 'LG CNS 기술 인증 시험'은 이러한 노력의 일환으로, 직원의 기술 역량을 확인하기 위해 자체 개발해 운영하는 사내 시험이다.



초기에는 기술 엔지니어를 대상으로 시험이 진행되다가, 현재는 대상자가 확대되어 모든 직원이 매년 이 시험을 치르고 있다. IT 프로젝트 현장에서 발생하는 다양한 상황을 가정하여 문제를 내기 때문에 기술력을 종합적으로 평가할 수 있다. 최신 IT 트렌드에 맞는 신기술들을 시험 범위에 포함해 직원들이 시험공부를 하면서 자연스럽게 IT 전문가로 성장할 수 있도록 했다.



LG CNS는 기술 인증 시 험을 통해 직원들의 기술 역량을 총 5단계로 나눈다. 가장 높은 수준인 '레벨5'를 획득한 사원은 기술리더십 종합평가 검증을 통해 각 분야별 최고 전문가를 뜻하는 '최고기술전문가(테크 마이스터)' 자격을 부여받는다. 테크 마이스터가 되면 매월 100만원의 고정 수당에 분기별로 최고 600만원의 수당을 추가로 받는다. 지금까지 27명 테크 마이스터가 나왔다.