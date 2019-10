알카에다→IS→?… 테러리스트 수만명, 제3의 조직 재건 시간문제

- 한때 영국 크기 '영토' 지배한 알바그다디 사망 이후

미군 철수 등 안보·리더십 공백, 새 테러집단 태동 앞당길수도

압둘라 카르다시·알오베이디 등 IS 2인자들 후계자로 거론돼





극단주의 무장단체 IS(이슬람국가)의 수괴 아부 바크르 알바그다디(48)가 미군 공격으로 사망하면서, 수년간 세계를 테러 공포에 몰아넣었던 IS 조직이 구심점을 잃고 위축될 것이란 전망이 나온다.





美폭격에 폐허가 된 알바그다디 은신처 - 27일(현지 시각) 시리아 북서부 이들립주의 산악 지역 바리샤 마을의 이슬람국가(IS)의 수괴 아부 바크르 알바그다디의 은신처로 알려져 있던 건물들이 미군의 특수작전에 의해 폐허가 됐다. 미군은 헬기로 건물을 포격했고, 특공대는 건물의 벽을 부수며 내부에 진입한 것으로 전해졌다. 자살 폭탄 조끼를 착용한 알바그다디는 미 군견에 쫓기다 자폭해 숨졌다. /AFP 연합뉴스

알바그다디가 단순 운영자를 넘어 IS의 창시자이자 '칼리프(caliph·이슬람 제국의 지도자)'로 내부 장악력이 컸던 만큼 그를 완전히 대체할 인물을 찾기 어렵기 때문이다. 그러나 중동 지역에서 가속화되는 미군 철수, 각국 내전과 정정 불안으로 인한 안보·리더십 공백은 'IS 2.0'이나 변종 테러 세력의 준동을 낳을 수 있다는 우려도 나온다.



27일(현지 시각) 알바그다디 제거 발표에 대해 영미 언론은 일단 IS의 상징이자 뇌관을 제거한 큰 성과라고 평가하고 있다. IS는 테러 단체로서는 전례 없이 '국가'를 표방하고 전 세계에서 불특정 민간인을 대상으로 한 자폭 테러와 인질 참수 생중계 등으로 수천 명의 목숨을 앗았다. 시리아와 이라크 일부를 점령해 2015년엔 영국 땅만 한 넓이의 '영토'를 구축하고 북아프리카·아시아까지 진출했다.





알바그다디 체제에서 IS는 각국의 유전, 가스 생산 시설 등 인프라를 장악하고 납치, 성매매 같은 약탈 경제 모델을 구가해 전성기엔 원유 생산만으로 하루 최대 130만달러(약 15억원) 수입을 올렸다. 또 페이스북·유튜브 같은 소셜미디어를 활용해 "집과 여자를 주고 월 수천달러 기본 소득을 보장한다"고 선전, 120여개국에서 대원 5만여 명을 끌어모았고 각국 '외로운 늑대'들의 자생적 테러도 지원했다.



IS는 2014년 미 오바마 정부 주도로 국제연합군이 본격적으로 소탕 작전에 뛰어들면서 2016년 말부터 쇠퇴하기 시작했다. 올 초에는 마지막 근거지까지 잃고 패퇴한 상태다. 그러나 서방 정보 당국은 알바그다디에게 충성을 맹세했던 1만4000~1만8000명 정도의 전투원이 아프리카·아시아 등에 퍼져 '슬리퍼 셀'(sleeper cell·잠복한 조직원)로 암약하며 재기를 노린다고 파악하고 있다. 미군도 지난 2월 IS의 영토가 완전히 소멸했을 때 "12개월 안에 시리아에서 IS가 다시 준동할 수 있다"고 보고했다. 실제 트럼프 정부가 IS 격퇴전의 동맹 쿠르드족을 배신하고 시리아에서 철군하면서 IS 잔당들이 들썩이는 조짐이다. 지난 9일 시리아 락까에선 IS 폭탄 테러로 사상자가 25명 발생했다.



IS의 수괴가 죽은 것이 조직의 부활 가능성을 꺾을 수 있느냐를 두고선 전문가들의 의견이 분분하다. UN 대테러 분석관 에드문드 피튼-브라운은 CNN에 "알바그다디의 카리스마나 인지도, 정통성을 대체할 인물을 당장 찾기 어려워 IS 잔당이 빠르게 구심점을 잃을 것"이라고 말했다.



그러나 미 특수부대에선 "IS 같은 테러조직의 지도부는 (계속 자라는) 잔디 깎기와 같다"는 말이 있다고 한다. 인재 풀을 갖춰두고 조직 개편에 재빨리 나선다는 것이다. 아직 IS는 후계자를 발표하지 않고 있는데 압둘라 카르다시, 알오베이디 등 알바그다디의 이인자들이 거론되고 있다.



영국 가디언은 미국의 대테러전으로 알카에다가 세력을 잃었을 때 떨어져나온 분파 가 IS로 진화했듯, IS의 위축은 또 다른 신종 테러 집단의 태동을 부를 수 있다고 했다. IS 전문가인 보스턴대 교수 제시카 스턴은 뉴욕타임스 기고에서 "세계가 싸워야 할 것은 테러범 개개인이 아니라 조직이며, 나아가 테러의 뿌리"라면서 중동 정정 불안과 난민 증가, 기후변화로 인한 자원 분쟁 등 테러의 온상이 될 수 있는 환경을 주목해야 한다고 했다.