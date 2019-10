자폭 알바그다디는 이슬람 율법박사, 후계자 유력 카르다시는 軍장교 출신

알바그다디(왼쪽), 카르다시

26일(현지 시각) 미군의 제거 작전으로 사망한 이슬람국가(IS) 지도자 아부 바크르 알바그다디(48)는 미국으로부터 오사마 빈라덴(사망)과 같은 2500만달러(약 293억원) 현상금이 걸렸던 인물이다. 이라크의 수니파 중산층 가정에서 태어난 그는 2006년 이라크 국립 사담대(현 나레인대)에서 이슬람 율법(샤리아)으로 박사학위를 받았다.



그의 인생을 바꿔놓은 것은 2004년 이라크 전쟁 당시 미군 측에 체포되면서다. 미군의 부카교도소에 수감됐던 알바그다디는 그때부터 테러리스트로서 의지를 키워왔다고 가디언은 전했다.



그가 출소할 무렵인 2005년 미군이 사담 후세인과 집권 바스당 등 수니파를 축출하고, 시아파가 미국과 이란의 지원에 힘입어 득세했다. 교도소에서 출소한 알바그다디는 알카에다 이라크지부에 합류했다. 하지만 알카에다 본부와 갈등 끝에 떨어져 나와 IS 창설에 참여했다.



IS 창립 멤버로 그는 단연 뛰어난 지도력을 보였다. 선동적이고 극단적인 연설로 소셜미디어를 통해 각국 무슬림들을 사로잡았다. 이스라엘 일간 하레츠는 "알바그다디의 샤리아 박사학위는 (이슬람 원리주의 테러범들 사이에서) 신뢰성을 인정받는 데 도움이 됐다"고 분석했다.



알바그다디는 2014년 IS를 칼리프 제국(이슬람교 신정 일치 국가)으로 선포하고, 스스로를 칼리프(신정 일치 지도자)로 칭했다. 또 후세인 정권이 붕괴된 뒤 갈 곳이 없는 이라크군 장교들을 포섭해 사실상의 정부군을 조직했다.



알바그다디의 후계자는 누가 될까. IS의 2인자인 군 지도 자 압둘라 카르다시가 0순위로 꼽힌다. IS 공식 홍보 매체인 아마크통신도 지난 8월 알바그다디가 그를 공식 후계자로 지명했다고 보도했다. 이라크 탈아파르에서 태어난 카르다시는 이라크군 장교 출신으로, 알카에다에서 활동하다 2014년 IS에 합류했다. 알바그다디와는 2004년 부카교도소에서 알게 됐다. 정책에도 조예가 있어 '교수(敎授)'라는 별명도 있다.