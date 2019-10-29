[인사] 기획재정부 외

입력 2019.10.29 03:00
▲기획재정부◇서기관 승진▷규제개혁법무담당관실 김준호 김태겸▷예산총괄과 신명석▷예산기준과 이원경▷국토교통예산과 최동일▷조세법령운용과 김만수▷소득세제과 최시영▷자금시장과 이중진▷경제구조개혁총괄과 백누리▷인재경영과 차한원▷국제금융과 이재우▷통상조정과 이미희▷개발금융총괄과 문기영▷국무조정실 파견 박진호
▲법무부◇4급 승진▷혁신행정담당관실 정진
▲행정안전부◇국장급 승진▷대구광역시 기획조정실장 김정기◇국장급 전보▷국민권익위원회 정부합동민원센터 정영준◇과장급 전보▷조직기획과장 서정아▷정보화사업 성과관리과장 김응수▷스마트서비스과장 장경미▷민간협력과장 구본풍▷사회통합지원과장 우광진▷국가정보자원관리원 보안통신과장 신민필▷국가정보자원관리원 대구센터추진단장 김엽
▲산업통상자원부◇국장급 승진▷신재생에너지정책단장 최우석
▲해양수산부◇국장급 전보▷해양정책실 국제원양정책관 우동식
▲법제처◇부이사관 승진▷법제지원국 법제교육과장 서보경◇과장급 전보▷사회문화법제국 법제관 김연신◇과장급 승진▷법제지원국 자치법규입안지원팀장 이영진
▲국세청◇과장급 전보▷서울지방국세청 전산관리팀장 최영호▷서울지방국세청 조사3국 조사2과장 전승배▷은평세무서장 김휘영▷중부지방국세청 개인납세2과장 안민규▷대전지방국세청 성실납세지원국장 조성택▷국세청 문준검◇초임 세무서장▷충주세무서장 양경렬▷영동세무서장 이승원▷예산세무서장 이은성▷진주세무서장 이호범
▲한국건설기술연구원▷국민생활연구본부장 채창우▷기획조정본부장 곽종원▷경영지원본부장 박태무▷건축안전연구센터장 최기선▷녹색건축연구센터장 유기형
▲조선대▷총장직무대리 이대용▷대학원장 장완식▷기획조정실장 겸 대학특성화지원센터장 이민창▷교무처장 황윤용▷연구처장 겸 산학협력단장 이종국▷취업학생처장 겸 대학일자리센터장 윤오남▷대외협력처장 김봉철▷기획조정부실장 겸 대학특성화지원센터 부센터장 변재영▷교무부처장 겸 대학혁신사업지원센터 교육부 센터장 송경오▷연구처 산학부처장 겸 산학협력단 산학부단장 황석승▷연구처 연구부처장 겸 산학협력단 연구부단장 박종철▷대학원 부원장 전홍성▷보건진료소장 김삼철
▲법무부◇4급 승진▷혁신행정담당관실 정진
▲행정안전부◇국장급 승진▷대구광역시 기획조정실장 김정기◇국장급 전보▷국민권익위원회 정부합동민원센터 정영준◇과장급 전보▷조직기획과장 서정아▷정보화사업 성과관리과장 김응수▷스마트서비스과장 장경미▷민간협력과장 구본풍▷사회통합지원과장 우광진▷국가정보자원관리원 보안통신과장 신민필▷국가정보자원관리원 대구센터추진단장 김엽
▲산업통상자원부◇국장급 승진▷신재생에너지정책단장 최우석
▲해양수산부◇국장급 전보▷해양정책실 국제원양정책관 우동식
▲법제처◇부이사관 승진▷법제지원국 법제교육과장 서보경◇과장급 전보▷사회문화법제국 법제관 김연신◇과장급 승진▷법제지원국 자치법규입안지원팀장 이영진
▲국세청◇과장급 전보▷서울지방국세청 전산관리팀장 최영호▷서울지방국세청 조사3국 조사2과장 전승배▷은평세무서장 김휘영▷중부지방국세청 개인납세2과장 안민규▷대전지방국세청 성실납세지원국장 조성택▷국세청 문준검◇초임 세무서장▷충주세무서장 양경렬▷영동세무서장 이승원▷예산세무서장 이은성▷진주세무서장 이호범
▲한국건설기술연구원▷국민생활연구본부장 채창우▷기획조정본부장 곽종원▷경영지원본부장 박태무▷건축안전연구센터장 최기선▷녹색건축연구센터장 유기형
▲조선대▷총장직무대리 이대용▷대학원장 장완식▷기획조정실장 겸 대학특성화지원센터장 이민창▷교무처장 황윤용▷연구처장 겸 산학협력단장 이종국▷취업학생처장 겸 대학일자리센터장 윤오남▷대외협력처장 김봉철▷기획조정부실장 겸 대학특성화지원센터 부센터장 변재영▷교무부처장 겸 대학혁신사업지원센터 교육부 센터장 송경오▷연구처 산학부처장 겸 산학협력단 산학부단장 황석승▷연구처 연구부처장 겸 산학협력단 연구부단장 박종철▷대학원 부원장 전홍성▷보건진료소장 김삼철