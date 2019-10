자폭 IS 수괴...체포된 부인이 위치 불고, 결국 군견이 잡았다

美 알바그다디 제거작전 수개월전부터 은밀히 진행

부인 중 한명 체포후 심문, 그의 거처 파악

특공대, IS대원 사살하며 진입하자 지하터널로 숨어

군견 풀어 막다른 코너 몰리자 자폭 스위치 눌러



수니파 극단주의 무장조직 '이슬람국가'(IS) 수괴인 아부 바크르 알바그다디를 제거하기 위한 미군의 작전이 수개월 전부터 은밀히 진행됐다고 뉴욕타임스(NYT)가 27일(현지 시각) 보도했다.



이와 함께 이라크와 터키, 시리아, 쿠르드족, 러시아 등 다양한 진영이 알바그다디의 소재와 동향에 관한 정보 제공과 지원에 관여한 정황도 새롭게 드러났다.





수니파 극단주의 무장조직 '이슬람국가'(IS) 수괴인 아부 바크르 알바그다디의 생전 모습. /트위터 캡처

이와 관련해 쿠르드 민병대 '인민수비대'(YPG)를 주축으로 꾸려진 시리아민주군(SDF)은 5개월간 미군과 협력해왔다고 밝혔다. SDF는 미군과 함께 IS 격퇴전을 수행해왔다. 이라크 국가정보국도 성명을 내고 자신들이 은신처 위치를 확인해 이를 미국에 제공했으며 미군은 이를 토대로 작전을 수행했다고 전했다.



트럼프 대통령은 이날 백악관 브리핑에서 "미국은 몇 주 전에 알바그다디의 행방을 알아낼 수 있었다. 한 달 전부터 알바그다디의 위치에 관해 매우 긍정적인 피드백을 받기 시작했다"며 "도움을 준 러시아, 시리아, 터키와 이라크의 지원에 감사한 마음이다. 러시아는 영공을 열어줬으며 쿠르드족은 유용한 정보를 제공했다"고 밝혔다.



NYT는 "공습을 위한 초기 계획은 지난 여름에 시작됐다"며 델타포스는 IS 수괴를 사살 또는 생포하는 비밀 임무를 수행하기 위한 계획을 세우고 은밀한 연습을 시작했다고 전했다. 알바그다디의 위치에 관한 정보는 지난 여름 그의 부인 중 한 명과 연락책을 체포해 심문한 뒤 나온 것으로 알려졌다.



미 중앙정보국(CIA)은 이 초기 정보를 갖고 이라크와 시리아에서 이라크 및 쿠르드 정보당국 관리들과 긴밀히 협력해 알바그다디의 보다 정확한 행방을 파악하고 그의 주기적인 움직임을 감시하기 위한 스파이들을 배치했다.



난관도 적지 않았다. 알바그다디의 은신처는 알카에다가 통제하는 지역의 내부 깊숙한 곳에 있었고 이 지역 상공은 시리아와 러시아가 통제하고 있었기 때문이다. 미군은 마지막 순간에 최소 두 차례 임무 수행을 취소했다고 NYT는 전했다.



한편 이번 작전은 미 행정부 내에서도 극소수의 제한된 인원만 정보를 공유한 채 진행됐으며, 야음을 틈타 기습적으로 이뤄졌다. 트럼프 대통령은 마이크 펜스 부통령과 마이크 폼페이오 국무장관, 마크 에스퍼 국방장관, 마크 밀리 합참의장, 로버트 오브라이언 백악관 국가안보보좌관 등이 해당 정보를 알고 있었다고 말했다.



시리아 현지 시간으로 26일 자정 무렵께 수송헬기 CH-47 치누크 중심으로 편성된 8대의 미군 헬기가 이라크 에르빌 근처의 군사기지를 떠나 시리아 국경을 넘어 서부 이들립의 북부 바리샤 지역으로 빠르게 이동했다.



특수부대와 군견을 태운 헬기가 착륙하기 직전 다른 군용기와 헬기가 특공대 엄호를 위해 은신처 건물을 향해 포격을 가했고, 특공대가 정문을 우회, 건물의 벽을 부수는 방법으로 내부에 진입했다. 특공대는 여러 명의 IS 대원을 사살한 뒤 알바그다디 추격에 나섰고, 알바그다디는 지하 터널로 뛰어들어 몸을 숨겼다고 NYT는 전했다.



당시 알바그다디는 자녀 3명과 함께 이동했고, 미군은 자살조끼를 입은 알바그다디를 제압하기 위해 군견을 투입했다. 트럼프 대통령은 브리핑에서 당시 상황을 설명하며 "군견 쫒겨 막다른 터널에 몰린 알바그다디가 자살조끼를 폭발시켜 그와 세 자녀가 함께 사망했다"고 설명했다.



알바그다디는 2014년 6월 이라크 모술에서 IS를 만든 인물이다. 미국은 알바그다디의 현상금으로만 2500만달러(약 290억원)를 걸었다. 알바그다디는 지난 4월 IS 선전매체 알-푸르간 동영상을 통해 "스리랑카 테러가 시리아에서 IS가 패전한데 대한 복수"라고 밝혔다.