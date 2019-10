"IS 지도자 바그디디 사망"...백악관, 27일 밤 중대 발표

미국이 이슬람 수니파 극단주의 무장 테러조직 ‘이슬람국가(IS)’의 최고 지도자 아부 바크르 알 바그다디(48)를 겨냥해 군사 작전을 실행했고, 이 작전 중 바그다디가 사망했을 가능성이 높다고 26일(현지 시각) AP가 전했다.



미국 시사지 뉴스위크는 이날 미군 관계자를 인용해 미국 언론 가운데 가장 먼저 "바그다디가 작전 결과 사망했다"고 전했다. 미국 군사전문매체 디펜스원은 "바그다디가 작전 중 본인 스스로 폭탄조끼(Suicide Vest)를 터뜨려 자폭했다"고 덧붙였다.





지난 5월 IS의 미디어 조직 알푸르칸이 공개한 비디오에 등장한 이슬람 수니파 극단주의 무장 테러조직 ‘이슬람국가(IS)’의 최고 지도자 아부 바크르 알 바그다디. /로이터연합뉴스

미국 정부는 아직 바그다디의 사살 여부를 공식적으로 발표하거나, 확인해주지 않았다. 다만 호건 기들리 백악관 부대변인은 27일 오전 9시(한국시간 27일 오후 10시) ‘중대 성명(major statement)’을 발표할 것이라고 공지했다. 기들리 부대변인의 공지에 1시간 앞서 트럼프 대통령 역시 26일 트위터에 "큰 일이 벌어졌다(Something very big has just happened!)"는 글을 올렸다.



이 때문에 워싱턴 외교 전문가들 사이에서는 ‘백악관의 중대 성명이 바그다디를 대상으로 한 군사 작전과 관계있을 것’이라는 분석이 힘을 얻고 있다.





‘큰 일이 벌어졌다’고 트윗한 도널드 트럼프 미국 대통령 계정 /트위터

바그다디는 특유의 선동적이고 극단적인 연설로 소셜미디어를 통해 세계 각국의 무슬림 등을 '감화'시킨 인물이다. IS는 바그다디 지휘 아래 2014년 이후 단 5년 만에 시리아·이라크 등을 장악하고 100여 국에서 4만여 명의 외국 대원을 모집했다.



그는 그동안 ‘보이지 않는 셰이크(지도자란 의미의 아랍어)’란 별명이 붙을 정도로 철저히 정체를 노출하지 않고 조직을 관리해 왔다. 평소에도 가면을 쓰고 다녀 그의 얼굴을 실제로 본 사람이 손에 꼽힌다고 한다.



대중에게는 2014년 6월 이라크 제2의 도시 모술에 있는 이슬람 사 원 설교 영상에서 한 번, 올해 5월 253명의 목숨을 앗아간 스리랑카 연쇄 폭발 테러의 배후를 자처하면서 다시 한 번 얼굴을 비춘 것이 전부다. 이 때문에 2014년부터 2019년까지 5년간 수시로 사망설이 돌았다.



미국 정부는 바그다디에 현상금 2500만달러(약 290억원)를 걸고 추적해왔다, 이는 알카에다의 옛 우두머리 오사마 빈 라덴과 같은 금액이다.