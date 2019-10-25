[인사] 기획재정부 외

입력 2019.10.26 03:00
▲기획재정부◇국장급▷공공혁신심의관 이용재◇부이사관 승진▷인사과장 이승욱
▲교육부◇부이사관 승진▷장관 비서실장 김현주▷예산담당관 이영찬▷교육국제화담당관 신미경▷사립대학정책과장 임용빈▷대입정책과장 송근현▷평생학습정책과장 정윤경◇서기관 승진▷학교혁신지원실 권진▷교육복지정책국 김수정▷평생미래교육국 이운식◇기술서기관 승진▷교육안전정보국 이윤창
▲외교부▷주캄보디아 대사 박흥경
▲농촌진흥청◇고위공무원 승진▷국립농업과학원 농업생물부장 조남준▷국립원예특작과학원 원예작물부장 김지강▷국립축산과학원 축산생명환경부장 문홍길◇과장급 승진▷국립농업과학원 농업생물부 잠사양봉소재과장 이만영▷국립원예특작과학원 저장유통과장 홍윤표▷〃시설원예연구소장 이충근▷국립축산과학원 축산자원개발부 양돈과장 조규호▷국립축산과학원 가금연구소장 조용민◇과장급 전보▷국립농업과학원 농업공학부 스마트팜개발과장 이강진▷국립축산과학원 축산자원개발부 초지사료과장 천동원
▲한국환경공단◇임용(별정직이사대우)▷부산울산경남지역본부장 임규영◇승진(1급)▷경영지원처장 전준희▷기후변화대응처장 이선우▷환경시설처장 류종대▷상하수도시설〃 김대갑◇승진(2급)▷물환경관리처 수질관제부장 박민서▷〃생태독성관리〃 노동주▷자원순환처 순환자원인정〃 박현규▷대구경북지역본부 환경관리처 수질관리2〃 오재일▷수도통합운영센터 평창수도사업소장 김만중
▲한국원자력연구원▷핵주기환경연구소장 구정회
▲창원대▷교무처장 이민주▷학생처장·입학관리본부장 이주형▷기획처장 박경훈▷산학협력단장 이재현▷교무부처장 차병철▷학생부처장 남경완▷기획부처장 이재선▷산학기획부단장·산학협력부단장 최희규▷도서관장 정성환▷정보전산원장 박동규▷학생생활관장 김선옥▷국제교류원장 김경훈▷봉림고시원장 오창석▷인재개발원장 안철진▷기초교육원장 허철구▷다문화진흥원장 신동규▷대학언론사 주간 김인숙▷미래융합대학 평생교육원장 이강헌
▲교육부◇부이사관 승진▷장관 비서실장 김현주▷예산담당관 이영찬▷교육국제화담당관 신미경▷사립대학정책과장 임용빈▷대입정책과장 송근현▷평생학습정책과장 정윤경◇서기관 승진▷학교혁신지원실 권진▷교육복지정책국 김수정▷평생미래교육국 이운식◇기술서기관 승진▷교육안전정보국 이윤창
▲외교부▷주캄보디아 대사 박흥경
▲농촌진흥청◇고위공무원 승진▷국립농업과학원 농업생물부장 조남준▷국립원예특작과학원 원예작물부장 김지강▷국립축산과학원 축산생명환경부장 문홍길◇과장급 승진▷국립농업과학원 농업생물부 잠사양봉소재과장 이만영▷국립원예특작과학원 저장유통과장 홍윤표▷〃시설원예연구소장 이충근▷국립축산과학원 축산자원개발부 양돈과장 조규호▷국립축산과학원 가금연구소장 조용민◇과장급 전보▷국립농업과학원 농업공학부 스마트팜개발과장 이강진▷국립축산과학원 축산자원개발부 초지사료과장 천동원
▲한국환경공단◇임용(별정직이사대우)▷부산울산경남지역본부장 임규영◇승진(1급)▷경영지원처장 전준희▷기후변화대응처장 이선우▷환경시설처장 류종대▷상하수도시설〃 김대갑◇승진(2급)▷물환경관리처 수질관제부장 박민서▷〃생태독성관리〃 노동주▷자원순환처 순환자원인정〃 박현규▷대구경북지역본부 환경관리처 수질관리2〃 오재일▷수도통합운영센터 평창수도사업소장 김만중
▲한국원자력연구원▷핵주기환경연구소장 구정회
▲창원대▷교무처장 이민주▷학생처장·입학관리본부장 이주형▷기획처장 박경훈▷산학협력단장 이재현▷교무부처장 차병철▷학생부처장 남경완▷기획부처장 이재선▷산학기획부단장·산학협력부단장 최희규▷도서관장 정성환▷정보전산원장 박동규▷학생생활관장 김선옥▷국제교류원장 김경훈▷봉림고시원장 오창석▷인재개발원장 안철진▷기초교육원장 허철구▷다문화진흥원장 신동규▷대학언론사 주간 김인숙▷미래융합대학 평생교육원장 이강헌