으스스한 이야기에 불쑥불쑥 튀어나오는 유머… 하반기 최고 기대작 외

[아무튼, 주말- saturday's pick]

뮤지컬 | 스위니 토드



"들어는 봤나, 스위니 토드. 창백한 얼굴의 남자. 시퍼런 칼날을 쳐들면 그 누구도 살아남지 못했네. 이발사 탈을 쓴 악마."



무대를 짓누르는 듯한 무거운 단조(單調)에 오싹한 단어들로 점철된 가사, 선악의 구분 따위는 가볍게 웃어넘기는 주인공. 서늘한 바람이 뺨을 스치기 시작할 때 보기 딱 좋은 뮤지컬 '스위니 토드'가 막을 올렸다. 하반기 최고 기대작이다.



19세기 빅토리아 여왕 시대의 영국 런던. 이발사 스위니 토드와 러빗 부인의 복수극을 따라가는 이 뮤지컬은 조승우·홍광호·박은태, 옥주현·김지현·린아가 남녀 주인공을 번갈아 맡는다. 괴담 같은 으스스한 이야기에 작곡가 스티븐 손드하임 특유의 불협화음이 녹아 있다. 어둡고 잔인하며 불친절하다는 세간의 우려와 달리 불쑥불쑥 튀어나오는 유머 덕분에 무난하게 즐길 수 있는 블랙코미디에 가깝다. 피가 흥건하게 튀고, 인육(人肉)을 먹는다는 설정에 영 적응을 못 할 것 같은 관객만 빼면 말이다.



제목이 '스위니 토드'이다 보니 남자 배우들이 더 주목을 받지만, 러빗 부인을 맡은 여자 배우들 덕에 암울한 극의 분위기를 견딜 수 있다. 토드의 분노와 광기 때문에 숨이 턱 막힐 때면 어김없이 러빗 부인이 장난기 가득한 표정으로 나타나 숨통을 트여준다. 여느 뮤지컬의 여자 주인공처럼 눈물을 흘리며 노래하는 장면은 없다. 러빗 부인은 오히려 그런 캐릭터를 보고 한바탕 비웃었을 여자다.



두 명 이상의 배우가 동시에 노래를 쏟아내는 장면이 많다. 가사가 안 들릴 수 있지만 신경 쓰지 말자. 어차피 반복되는 가사가 많고, 노래 가사보다 인물들의 심리나 감정을 쫓아가는 편이 더 보기 편하다. 내년 1월 27일까지 서울 잠실 샤롯데씨어터.





영화 | 82년생 김지영



'하나도 공감 안 된다.' vs '내 이야기 같다.'



같은 영화를 두고도 감상평이 첨예하게 엇갈린다. 이번 주 개봉한 '82년생 김지영'(감독 김도영). 페미니스트 투사 같은 도발적인 영화를 상상했다면 실망하며 영화관을 나설지도 모른다. 100만 부 넘게 팔린 조남주 작가의 동명소설이 원작. 소설이 숫자와 통계를 나열한 차가운 르포라면 영화는 안전한 상업영화의 틀을 따랐다. 내공 있는 배우들의 자연스러운 연기. 물 흐르듯 매끄럽게 흘러가는 드라마. 적당히 눈물샘을 자극하는 가족 신파. 어찌 보면 평범하기 그지없는 대중영화다. 1982년에 태어나 아이를 키우며 살아가는 한 여자의 일상 이야기에 이토록 왁자지껄한 상황이 더 영화적이다.





클래식 | 투 애즈 원



'결혼 7년 차'인 나로선 이해할 수 없는 일 중의 하나. 부부가 마주 보고 한 무대에 서서 새로운 작품을 만들어내는 것이다. 하지만 '러시아가 낳은 세기의 예술가 커플'이라면? 1989년 퀸 엘리자베스 콩쿠르에서 우승, 10대 때부터 이름을 날린 바이올리니스트 바딤 레핀(48)과 2005년 브누아 드 라 당스 최우수 여성 무용가상을 받은 발레리나 스베틀라나 자하로바(40)가 함께 '투 애즈 원'을 해낸다. 이메일 인터뷰에서 "첫 사인을 청하는 스베틀라나를 보자마자 사랑에 빠져버렸다"고 고백한 레핀은 "단 한 번도 다툰 적 없는 우리! 매 순간 나는 그녀의 아름다움에 사로잡힌다"며 답변 가득 사랑을 흘렸다. 26일 오후 5시·27일 오후 2시 서울 롯데콘서트홀.





콘서트 | 레이첼 야마가타



드라마 '밥 잘 사주는 예쁜 누나' OST를 불러 국내에 잘 알려진 미국 싱어송라이터 레이첼 야마가타가 내한 공연을 연다. 2003년 데뷔와 동시에 미국 빌보드지가 '주목할 만한 아티스트'로 선정해 단숨에 스타가 된 그는 무심코 듣더라도 귓가에 한참 맴도는 '꿀 보이스'가 특징이다. 읊조리듯 부르는 그녀의 창법에 느리지만 리듬감 있는 멜로디가 결합되면 '야마가타 표' 사랑스러운 노래들이 탄생한다. 우리나라에서는 드라마 OST와 LG 스마트폰 광고에 그녀의 곡이 쓰이며 인기를 끌었다. 대표곡은 'Be Be Your Love' 'Something In The Rain' 등이 있다. 27일 오후 6시 서울 광진구 광장동 예스24 라이브홀.





넷플릭스 | 박나래의 농염 주의보



어떤 이는 시대를 잘 만나서 성공한다. 그리고 어떤 이는 잘 만난 시대에 잘 올라타서 더욱 성공한다. 코미디언 박나래는 전자에서 후자로 진화 중이다. 그는 TV 예능 프로그램에서 집에 바(bar)를 차려놓고 친구들을 불러 주기적으로 술판을 벌이고, 마음에 드는 이성에겐 거침없이 들이대는 캐릭터로 큰 인기를 얻었다. 페미니즘이 화두인 시대가 힘을 실어줬다. 그 힘으로 한 발짝 더 나갔다. 오직 성(性)을 주제 삼아서 1인 스탠드업 코미디를 선보인다는 대담한 도전에 넷플릭스가 돈을 댔다. 제목은 '박나래의 농염주의보'. 화끈한 말로 좌중을 따끈하게 달군다. 시작부터 거침없다. "세상의 남자는 두 가지로 나뉩니다." 이어질 말은, 직접 확인해보시라. 19세 이상 관람가.