방탄소년단, BTS 팝업스토어 방문 인증샷…"훈훈한 팬서비스"

[스포츠조선닷컴 이우주 기자] 방탄소년단이 BTS 팝업스토어 방문 인증샷을 공개했다.

방탄소년단은 공식 SNS를 통해 강남역에 위치한 BTS 팝업스토어 방문 인증샷을 게재했다. 공개된 사진 속에는 멤버들이 자신의 피규어와 나란히 찍은 셀카, 아미밤, 벤치 등의 포토존에서 다양한 포즈를 취하고 있는 모습이 담겼다. 방탄소년단 멤버들의 훈훈한 팬서비스가 눈길을 끈다.

한편 방탄소년단은 오는 26일, 27일, 29일 3일간 서울 잠실 올림픽 주경기장에서 콘서트 'LOVE YOURSELF: SPEAK YOURSELF [THE FINAL]'를 개최한다.

