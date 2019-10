'믿듣데' DAY6, 오늘(24일) '엠카운트다운' 출격..'스위트 카오스' 활동 돌입

[OSEN=심언경 기자] 그룹 DAY6(데이식스)가 '엠카운트다운'을 시작으로 음악 방송 활동에 돌입한다.

지난 22일 정규 3집 'The Book of Us : Entropy'(더 북 오브 어스 : 엔트로피)를 발매한 DAY6는 24일 Mnet '엠카운트다운', 25일 KBS 2TV '뮤직뱅크', 26일 MBC '쇼! 음악중심'에서 컴백 무대를 갖는다.

DAY6의 신곡 'Sweet Chaos'(스위트 카오스)는 22일 오후 8시 벅스 실시간 차트 1위에 오르며 '믿듣데'(믿고 듣는 데이식스)의 저력을 보여줬다. 또 새 앨범은 23일 오후 기준 싱가포르, 우크라이나 등 해외 4개 지역 아이튠즈 앨범 차트 정상에 올랐다.

DAY6는 지난 7월 발매한 미니 5집 타이틀곡 '한 페이지가 될 수 있게'로 첫 음원 차트 1위에 오른데 이어 신곡 'Sweet Chaos'로 인기 행진을 이어가고 있다.

DAY6는 지난 22일에는 새 앨범 발매를 기념해 네이버 V LIVE 'DAY6 'The Book of Us : Entropy' Showcase'('데이식스 '더 북 오브 어스 : 엔트로피' 쇼케이스')로 팬들과 만났다.

이날 "1위라는 게 아직도 신기하고 너무 감사하다. 저희에게 늘 감동을 주시는데 또 감동받았다. My Day(마이데이 : 팬덤명)가 우리를 바라봐 주는 눈빛이 음악 하는 이유다"라는 소감을 밝혔다.

타이틀곡 'Sweet Chaos'는 수많은 명곡으로 리스너들의 마음을 울린 DAY6가 작사, 작곡에 참여한 곡이다. 달콤한 사랑을 하면서 겪게 되는 혼란스러운 감정을 담았고 역대 타이틀곡 중 가장 빠른 BPM이 곡의 분위기를 끌어올린다.

DAY6가 전곡 작사, 작곡 크레디트에 이름을 올린 새 앨범 'The Book of Us : Entropy'는 각종 음원 사이트에서 들을 수 있다. /notglasses@osen.co.kr

[사진] JYP엔터테인먼트