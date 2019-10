유빈, 컴백 포토 속 영화 주인공 비주얼 '짙은 가을의 향기'

[스포츠조선닷컴 정안지 기자]유빈이 컴백 포토에서 매혹적인 아우라를 과시해 눈길을 끌고 있다.

10월 말 신곡 '무성영화(feat. 윤미래)'를 발매하는 유빈은 23일 0시 공식 SNS 채널을 통해 티저 이미지 6종을 공개하고 컴백 기대감을 높였다.

유빈은 영화 포스터를 떠올리게 하는 각 티저들에서 작품 속 주인공처럼 독보적인 분위기를 자아냈다.

시크한 매력의 슈트, 빈티지한 블랙 드레스 등 다양한 스타일링을 찰떡같이 소화해 팔색조 매력을 자랑했다.

또 무표정 속에서 그윽한 눈빛을 뿜어내며 짙은 가을의 향기를 전했다.

유빈은 작년 11월 두 번째 솔로 디지털 앨범 '#TUSM'과 타이틀곡 'Thank U Soooo Much'를 선보인 이후 약 1년 만에 새 앨범 'Start of the End'(스타트 오브 디 엔드)로 컴백을 예고해 가요계 눈길을 모은다.

특히 유빈의 컴백 타이틀곡 '무성영화(feat. 윤미래)'는 가요계를 대표하는 걸크러쉬 아티스트 윤미래와 유빈의 만남으로 벌써부터 주목 받고 있다.

유빈이 직접 작사와 작곡에 참여한 '무성영화(feat. 윤미래)'는 빈티지, 레트로 감성이 돋보이는 로파이 힙합 곡이다.

타이틀곡 외에도 수록곡 'Not Yours'(낫 유어스)를 작사해 유빈만의 감성을 선사하고 '싱어송라이터'의 재능을 뽐낸다.

한편, 유빈은 10월 말 세 번째 솔로 앨범 'Start of the End' 및 타이틀곡 '무성영화(feat. 윤미래)' 발매하고 컴백한다.

