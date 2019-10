[OSEN=박준형 기자] 22일 오후 서울 광진구 예스24 라이브홀에서 그룹 데이식스(DAY6)의 정규 3집 'The Book Of Us : Entropy'(더 북 오브 어스 : 엔트로피) 쇼케이스가 진행됐다.



데이식스가 멋진 무대를 펼치고 있다. /soul1014@osen.co.kr