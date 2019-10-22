[인사] 기획재정부 외

▲기획재정부◇부이사관 승진▷종합정책과장 고광희▷정책조정총괄과장 이주섭
▲교육부▷미래교육기획과장 김태형▷한국교원대 사무국장 유지완
▲과학기술정보통신부◇전보▷장관정책보좌관 이강환▷원천기술과장 박진희▷정보화기획과장 정재훈▷정보활용지원팀장 신대식
▲농림축산식품부◇과장급 승진▷농식품공무원교육원 교육기획과장 전길종◇과장급 전보▷방역정책과장 최명철▷국제협력총괄과장 주원철▷과학기술정책과장 김상경▷농림축산검역본부 역학조사과장 이은섭▷농림축산검역본부 호남지역본부장 손한모▷국립종자원 경북지원장 정경석
▲산업통상자원부◇국장급 전보▷에너지혁신정책관 김정일▷자원산업정책관 문동민◇과장급 전보▷자유무역협정이행과장 안홍상▷남부광산안전사무소장 백경동
▲국민권익위원회◇고위공무원 전보▷심사보호국장 한삼석▷행정심판국장 김명섭(특허청 인사교류)▷권익개선정책국장 민성심▷대변인 허재우▷특허청 국제지식재산연수원장 안준호(인사교류)
▲특허청◇일반직 고위공무원 전보▷정보고객지원국장 현성훈▷상표디자인심사국장 문삼섭▷특허심판원 심판장 손영식
▲국가과학기술인력개발원◇승진▷미래정책기획실장 전세환
▲국립산림과학원◇승진▷산림생명자원연구부장 이성숙
▲경희대▷공공대학원장 이화용▷호텔관광대학장 겸 관광대학원장 윤지환▷이과대학장 김영동▷미술대학장 박종갑▷서울캠퍼스 교무처장 겸 산학협력성과분석센터장 김민용
▲금오공대▷교무처장·행복인권센터장 권현규
▲대구한의대▷기초교양대학장 남기수▷진로취업지원단장 김홍▷창업지원단장 황세진▷교학부처장 최동식▷창업교육센터장 안찬우▷미래산학융합본부 창업지원팀장 이승재
▲문화일보▷논설위원실 논설고문 김종호
▲연합뉴스▷한민족센터 부본부장(공익사업부장 겸임) 김재홍▷디지털융합본부 부본부장(AI팀장 겸임) 김태한▷대구·경북취재본부장 이재혁▷콘텐츠평가실 콘텐츠평가위원 백승렬▷기획조정실 부실장 정준영▷통일언론연구소 부소장 맹찬형▷마케팅본부 부본부장(마케팅부장 겸임) 이강원▷미디어전략홍보부장 김종우▷동포·다문화부장 전준상▷디지털뉴스부장 정열▷영상미디어부장 김기성▷경제부장 황정우▷증권부장 김지훈▷사회부장 고웅석▷전국부장 심인성▷스포츠부장 이동칠▷사진부장 배재만▷콘텐츠편집부장(독자팀장 겸임) 이충원▷융합뉴스부장 김병수▷국제뉴스1부장 이상원▷국제뉴스2부장 한승호▷국제경제부장 경수현▷감사팀장(청탁방지담당관 겸임) 김성수▷논설위원실 논설위원 공병설▷인사교육부장 이상설▷편집국 탐사보도팀장 김상훈▷인사교육부 교육팀장 강승원▷편집국 팩트체크팀장 조준형▷미디어기술국 서비스개발팀장 김민희▷미디어기술국 상품개발팀장 성의경
▲연합뉴스TV▷보도국 사회부장 현영복
▲조선비즈◇임명▷편집국장석 부장 전태훤▷이코노미조선 편집장 이창환▷부동산부장 이재원
▲기획재정부◇부이사관 승진▷종합정책과장 고광희▷정책조정총괄과장 이주섭