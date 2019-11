AOA, ‘뉴 문' 트랙리스트·하이라이트 메들리 공개..."몽환적 '문 헌터'"

[스포츠조선닷컴 이우주 기자] 컴백을 앞둔 그룹 AOA가 중독성 강한 신곡을 예고했다.

AOA의 소속사 FNC엔터테인먼트는 22일 AOA 공식 SNS를 통해 AOA 여섯 번째 미니앨범 '뉴 문(NEW MOON)'의 트랙리스트와 하이라이트 메들리를 공개했다.

공개된 트랙리스트에는 총 다섯개의 수록곡 마다 각각 다른 달의 모양을 보여주며 달을 관찰하는 듯한 모습을 그려냈다. 또 하이라이트 메들리 영상에서는 CCTV로 관찰당하는 AOA 멤버들을 담아내 눈길을 끈다.

타이틀곡 '날 보러 와요 (Come See Me)'는 AOA의 몽환적인 분위기가 돋보이는 곡으로, 강렬한 비트와 서정적인 기타 사운드가 어우러진 댄스곡이다. 한 번만 들어도 귀에 맴도는 후렴구와 랩을 통해 찬바람이 느껴지는 깊은 밤의 애틋함을 풀어냈으며, AOA 멤버들의 몽환적인 음색이 더해져 서정적인 분위기를 배가시킨다.

'날 보러 와요 (Come See Me)'와 함께 이번 앨범에서는 Mnet '퀸덤'에서 선공개해 독보적인 퍼포먼스로 호평받은 어반 팝 장르의 곡 'Sorry', 업템포 댄스 장르인 '주문을 외워봐 (Magic Spell)', 뉴트로(New+Retro)한 분위기의 디스코 팝 장르인 'Ninety Nine', 펑키한 신스 사운드가 인상적인 'My Way'까지 총 다섯 곡이 담겨 다채로운 음악적 색깔을 선보일 예정이다.

한편 AOA의 새 앨범 '뉴 문'의 음원과 타이틀곡 '날 보러 와요 (Come See Me)' 뮤직비디오는 오는 11월 26일 오후 6시 주요 음원사이트를 통해 공개된다.

wjlee@sportschosun.com