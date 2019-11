이주영, 크러쉬 'With You' MV 출연 "노래가 어마무시하게 좋아요"

[스포츠조선 조윤선 기자] 배우 이주영이 크러쉬의 'With You' 뮤직비디오에 출연했다.

이주영이 크러쉬(Crush) 정규 2집 '프롬 미드나잇 투 선라이즈(From Midnight To Sunrise)'의 더블 타이틀곡 중 하나인 'With You(위드 유)' 뮤직비디오에 출연했다. 올해 배우로서 영화, 드라마 출연에 이어 뮤직비디오까지 출연하며 전 장르를 섭렵한 이주영의 열일 행보가 돋보인다.

크러쉬 정규 앨범의 정식 발매를 앞두고 공개된 'With You(위드 유)'의 뮤직비디오에서 이주영은 남자를 떠나가는 여인의 모습으로 등장한다. 매몰차게 남자에게서 떠나가며 뒷모습만으로도 궁금증을 일으킨 이주영은 뮤직비디오 촬영 현장 사진을 공개하며 본편의 기대감을 더했다. 애절한 감정이 돋보이는 장면과 함께 겨울 분위기가 물씬 느껴지는 스타일링 역시 눈길을 끌었다.

이주영은 자신의 인스타그램에도 "세상 스윗한 목소리의 신효섭의 정규 2집 'From Midnight To Sunrise'의 더블 타이틀곡 'With You'의 뮤직비디오 작업에 함께했습니다! 노래가 어마무시하게 좋아요"라는 글을 남기며 크러쉬와 함께 찍은 사진 등을 게재하는 등 깨알 홍보에 나서기도 했다.

이주영의 뮤직비디오 출연은 이번이 네 번째이다. 이전 가수 해일의 '세계관', 레드벨벳(Red Velvet)의 '세가지 소원 (Wish Tree)', 김범수의 '서툰 시' 등의 뮤직비디오에 출연해 서정적인 음악에 섬세한 감정 연기로 시너지를 더해온 바. 크러쉬와의 만남 역시 기대를 모으고 있다.

특히, 이주영이 출연한 레드벨벳 '세가지 소원 (Wish Tree)'의 뮤직비디오는 공개 당시부터 큰 화제를 모은 바 있다. 국내외 케이팝 팬들에게 '겨울이 되면 꼭 봐야 하는 뮤직비디오'로 오랜 기간동안 회자되며 지금까지고 리플레이 되고 있는 상황. 이에 크러쉬의 'With You(위드 유)' 역시 이주영의 출연으로 또 한 번 케이팝 팬들의 마음을 사로잡을지 이목이 집중되고 있다.

이주영은 올해 영화 '메기'를 통해 관객들의 큰 사랑을 받으며 충무로의 주목을 한 몸에 받은 데 이어 2020년 방영되는 JTBC 드라마 '이태원 클라쓰'의 캐스팅 소식과 함께 은발로 파격 변신을 선보였다. 여기에 뮤직비디오 출연 소식까지 더해지며 끝없는 열일 행보를 알렸다. 이처럼 다양한 장르를 통해 폭 넓은 연기 활동을 펼치고 있는 이주영의 연기 활동에 귀추가 주목된다.

한편, 이주영이 출연한 크러쉬의 'With You(위드 유)' 뮤직비디오는 22일 오후 6시 피네이션(P NATION) 공식 SNS 및 유튜브 계정을 통해 공개됐다.

supremez@sportschosun.com