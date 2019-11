[SC이슈]"수퍼스타 BTS의 시작"…'I Need U', 美빌보드 '10년 정의하는 100곡' 선정(종합)

방탄소년단. 사진=빅히트엔터테인먼트

[스포츠조선 김영록 기자]그룹 방탄소년단의 '아이 니드 유(I Need U)'가 미국 빌보드가 선정한 '2010년대를 정의하는 100곡(The 100 songs that defined the decade)'에 선정됐다. '방탄소년단을 수퍼스타로 만든 노래'라는 소개도 뒤따랐다.

빌보드 선정 2010년대 팝의 역사에 족적을 남긴 한국 가수 3팀. 방탄소년단, 싸이, '아이 갓어 보이' 시절 소녀시대. 사진=빅히트엔터테인먼트, 스포츠조선DB

빌보드는 21일(현지시간) 2010년대 세계 음악 산업에 결정적인 영향을 준 노래 100곡을 선정, '10년을 정의하는 100곡'이란 제목으로 소개했다.

한국 노래로는 방탄소년단의 '아이 니드 유'를 비롯해 싸이의 '강남스타일',소녀시대의 '아이 갓 어 보이(I Got a Boy)'까지 총 3곡이 포함됐다.

이 리스트에는 아델의 '롤링 인더 딥', 빌리 아일리시의 '배드가이', 카밀라 카베요의 '하바나', 이디나 멘젤의 '렛잇고(겨울왕국 OST)', 마크 론슨의 '업타운 펑크', 시아의 '샹들리에' 등 국내 팬들에게도 익히 알려진 인기 팝들이 포함됐다. 이들 외에 아리아나 그란데, 카디 비, 다프트 펑크, 에드 시런, 드레이크, 제이지, 칸예 웨스트, 이매진 드래곤스, 저스틴 비버, 케샤, 켄드릭 라마, 케이티 페리, 릴 나스 엑스, 테일러 스위프트, 체인스모커스 등 지난 10년간을 호령한 세계적인 아티스트들의 이름이 가득하다.

빌보드는 '아이 니드 유'에 대해 "K-Pop 그룹들은 다양한 컨셉트와 세계관(story world)을 선보였지만, 방탄소년단만큼 효과적이고 유기적인 모습을 보여주지 못했다. 방탄소년단은 비영어권 음악의 미국 시장 대세화, 그 중심에 있는 그룹"이라고 소개했다.

이들은 '아이 니드 유'에 대해 "휘파람이 곁들여진 방탄소년단의 감성적인 보컬, 강렬한 심벌즈, R&B 리프를 통해 멜로디적인 허탈감(melodic despondency)을 표현해내는 댄스곡"이라며 "방탄소년단은 2013년 데뷔 이후 몇년간 힙합 위주의 싱글에 집중했지만, '아이 니드 유'를 통해 전자 팝사운드로의 전환을 예고했다"고 강조했다.

빌보드 측은 "'아이 니드 유'야말로 한국산 7중주(방탄소년단)의 게임을 바꿔놓은 첫번째 싱글이며, '화양연화 파트1' 앨범은 이들의 미래를 위한 토대가 됐다. 이후 방탄소년단은 국제적인 수퍼스타로 성장했다"고 설명했다.

한편 빌보드는 '강남스타일'에 대해 "방탄소년단이 이끌고 있는 K-pop의 전초전이자 한국을 널리 알린 노래다. 말 그대로 인터넷을 부숴놓았다. 역사상 처음으로 일반 대중까지 집어삼킨 한글 음악"이라고 평가했다. '아이 갓 어 보이'에 대해서는 "장르의 경계를 뛰어넘은 역동적인 음악, 21세기 음악적 실험주의의 한계를 확장시킨 노래, 음악을 더욱 돋보이게 하는 영상미의 뮤직비디오"라고 평했다.

김영록 기자 lunarfly@sportschosun.com