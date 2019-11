"홍콩 시위 탄압 중단하라" 진보·보수단체, 中대사관 앞서 기자회견…중국인 항의하기도

홍콩 출신 유학생회장 "독립 아닌 민주주의 지키는 것"

홍콩 시위 지지 청년들 명동 행진하며 "진압 중단" 외쳐



홍콩 시위를 지지하는 진보·보수 단체들이 19일 서울 중구 주한 중국대사관 앞에서 중국 정부의 대응을 비판하는 기자회견을 잇따라 열었다.



노동자연대 학생 그룹과 홍콩의 진실을 알리는 학생 모임은 이날 오전 11시부터 기자회견을 열고 "시진핑 정부와 홍콩 당국은 홍콩 항쟁에 대한 탄압을 중단하라"고 주장했다.





홍콩 시위를 지지하는 학생과 청년들이 19일 오전 명동 주한 중국대사관 앞에서 홍콩 탄압 중지를 촉구하는 기자회견을 하고 있다. /연합뉴스

이들은 "우리의 연대 활동은 중국인들을 적대하거나 배척하고자 하는 것이 결코 아니다"라며 "단지 홍콩 항쟁의 5대 요구를 수용하고, 폭력적인 규탄을 중단하길 바란다"고 했다. 그러면서 "시진핑·캐리람 정부의 탄압은 더 강력한 저항만 부를 뿐"이라며 "1987년 6월 항쟁 때도 전두환 정권은 탄압 수준을 올렸지만, 결국은 항쟁이 승리했음을 우리는 기억한다"고 했다.



박도형 홍콩의 진실을 알리는 학생 모임 대표는 "대한민국은 왜 심각한 국가폭력에 목소리를 내지 않느냐"며 "우리 대학생 청년들은 시민들의 권리보다 자신의 권위가 중요한 권력자의 행태를 더 이상 참지 않겠다"고 말했다.



이날 기자회견에서 홍콩 출신 유학생회 회장의 편지를 대독하기도 했다. A씨는 편지에 "우리는 홍콩의 독립을 원하는 게 아니라 원래 누리고 있던 민주주의를 지키자는 것"이라며 "시민의 목소리를 외면하는 홍콩 정부는 과연 민주주의 정부가 맞느냐"라고 했다. 이어 "홍콩에서 체포된 사람 셋 중 하나가 미성년자인데, 정부 문제가 얼마나 심각하면 아직 성인이 아닌 어린 학생들까지 거리로 나왔겠느냐"라고 비판했다.



기자회견 중 한 중국인 남성이 발언하는 이들을 향해 욕설을 내뱉으며 항의하기도 했다. 이 남성과 주변 시민 등이 말다툼을 벌이자, 경찰이 제지했다.





홍콩 시위를 지지하는 학생과 청년들이 19일 서울 중구 명동 거리를 행진하며 홍콩 지지 구호를 외치고 있다. /연합뉴스

이들은 기자회견을 마치고 오전 11시 30분부터 명동 일대를 행진했다. "Stand with Hong Kong (홍콩과 함께하자), Five demands not one less(5개 요구안 모두 수용하라) " "시진핑을 규탄한다. 강경 진압 중단하라" 등의 구호도 외쳤다.



노동자연대 학생그룹과 홍콩의 진실을 알리는 학생 모임 등은 오는 23일에도 ‘홍콩의 민주주의를 위한 대학생·청년 긴급행동’을 열어 홍콩 민주화 시위를 지지하는 집회 및 행진을 이어갈 계획이다.



보수 성향 시민단체 자유대한호국단도 오후 2시 기자회견을 열고, "홍콩 자유시민의 민주투쟁을 지지한다"고 주장할 예정이다. 이들은 이날까지 9주째 관련 기자회견을 이어오고 있다.



오상종 자유대한호국단 대표는 "홍콩 바다에서 변사체가 떠오르고, 실종자가 잇따르며 경찰이 총을 쏘고 있지만 홍콩의 자유시민들은 멈추지 않고 있다"며 "용기를 잃지 말고 당당히 싸우길 바라는 마음으로 대한민국 국민으로서 지지를 이어가겠다"고 했다.