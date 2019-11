힐러리 재등판?… "절대 출마 안한다는 말 절대 안할 것"

2020년 미국 대선이 채 1년도 안 남은 상황에서 민주당이 시계(視界) 제로의 혼돈에 빠졌다.



조 바이든(76) 전 부통령을 비롯한 '빅 3' 주자 모두 지지율 정체·하락을 겪거나 급진적 이념 성향이 약점으로 부각됐기 때문이다. 본선행 티켓 주인이 뚜렷하지 않자 마이클 블룸버그(77) 전 뉴욕시장이 뒤늦게 경선에 뛰어든 데 이어, 힐러리 클린턴(72) 전 국무장관도 재출마를 저울질하는 등 줄잡아 7~8명의 '중도 진보' 성향 인물이 새로 진입할 수 있다는 전망이 나온다. 민주당 지지층 내에서 '강력한 중도 주자'에 대한 갈증을 반영하는 현상이다.



현재 미 정계 핫이슈는 클린턴 전 장관의 대선판 복귀 여부다. 그는 2016년 대선에서 최고의 정치 스펙과 사상 최대 선거자금, 당력을 총동원한 캠페인을 펼치고도 도널드 트럼프(73) 대통령에게 충격적인 패배를 당했다. 정계를 떠난 것 같았던 그의 입장이 최근 미묘하게 변했다.



12일(현지 시각) 영국 BBC 인터뷰에서 '불출마 입장이 확고하냐'는 질문에 "절대 않겠다는 말은 절대로 안 하겠다(Never, never, never say never)"며 "매우 많은 이에게서 엄청난 출마 압박을 받고 있다"고 말했다. 그는 지난 9월부터 딸 첼시와 함께 쓴 책('용감한 여자들')을 들고 전국 북투어를 돌며 루스 베이더 긴즈버그 대법관 등 진보·여성계 인사들을 초청하고, 트럼프 대통령을 비판하는 트윗을 올리고 있다. 대선 캠페인을 방불케 하는 움직임이다.



지난 8일 앨라배마주(州) 후보 등록을 하며 민주당 경선에 뛰어든 블룸버그는 12일에는 아칸소주에서도 경선 후보 등록을 하고 대선 행보에 나섰다.



미 역사상 두 번째 흑인 주지사 출신으로 지명도가 높은 더발 패트릭(63) 전 매사추세츠 주지사도 금명간 출마 선언을 할 예정이다. 패트릭 전 주지사는 하버드대를 나온 인권변호사 출신으로 버락 오바마 전 대통령과 겹치는 면이 많다. 현재 유력 주자 중 흑인 유권자 지지를 제대로 확보한 이가 없다는 점을 노린다고 폴리티코는 분석했다.



이 외에 오바마 정부 때 최초의 흑인 법무장관을 지낸 에릭 홀더(68), 2004년 대선에 출마했던 존 케리(75) 전 국무장관, 셰러드 브라운(67) 오하이오주 상원의원, 밥 아이거(68) 디즈니 CEO 등도 등판 가능성이 있는 인물로 거명된다.



전 퍼스트레이디 미셸 오바마(55)는 본인이 선출직에 뜻이 없다는데도 출전을 바라는 여론이 높다. 최근 폭스뉴스 여론조사에서 '새로운 민주당 주자가 나온다면 누굴 뽑겠느냐'고 물었더니, 미셸 오바마(50%)-힐러리 클린턴(27%)-마이클 블룸버그(6%) 순으로 나타났다.



이런 잠재 주자군을 관통하는 키워드는 '중도 진보'다. 내년 대선에서 민주당 후보는 트럼프에게 뺏긴 중서부의 노동자, 중산층 유권자를 되찾아와야 한다는 '정답'이 나와 있다. 그런데 현재 엘리자베스 워런(70)·버니 샌더스(78) 상원의원 등 사회주의에 가까운 좌파가 2~3위권을 차지하고, 중도를 표방한 바이든 전 부통령은 콘텐츠 부족과 아들 스캔들 등 각종 흠으로 휘청이는 상황이다. 바이든은 현재 20%대 지지율로 불안한 1위를 지키지만, 자금 모금에선 워런·샌더스의 절반 수준인 900만달러(105억원)에 그친다. 민주당 유권자나 기부자들이 바이든을 '지금 당장 안전한 베팅'으로 볼 뿐, 미래를 보고 투자하는 후보가 아니라는 이야기다.



반면 워런 같은 급진 좌파는 인기가 높아 보여도 본선 경쟁력이 없기 때문에, 민주당 핵심과 큰손들 사이에서 "빨리 중도 주자를 구해오라"는 비상이 걸렸다고 뉴욕타임스와 워싱턴포스트는 전했다.



현 주자군 중 중도를 표방한 주자가 갑자기 주목을 받는 현상도 이 같은 흐름을 반영한다. 워런의 부유세 공약을 비판한 피트 부티지지(37) 인디애나주 사우스벤드 시장이 12일 발표된 몬머스대 아이오와 여론조사에서 워런·바이든을 제치고 깜짝 1위(22%)를 했다. 아이오와는 내년 2월 가장 먼저 경선을 실시해 '대선 풍향계'로 불리며, 이곳에서 승리하면 향후 '경선 드라마'도 불가능하지 않다.