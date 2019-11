블랙핑크 '돈트 노우 왓 투 두' 안무도 넘겼다, 억대뷰 영상 18편

블랙핑크 '돈트 노우 왓 투 두' 안무 영상 1억뷰 축전

그룹 '블랙핑크'의 '돈트 노우 왓 투 두(Don't Know What To Do)' 안무 영상이 12일 오후 5시53분께 유튜브 조회수 1억 뷰를 넘어섰다.



이에 따라 블랙핑크는 총 9편의 억대 뷰 안무 영상을 보유하게 됐다. 특히 유튜브에 게시된 공식 뮤직비디오와 음악 방송 콘텐츠까지 합치면 블랙핑크의 억대 뷰 영상은 총 18편이다.



블랙핑크는 '유튜브 퀸'으로 통한다. 메가 히트곡 '뚜두뚜두' 뮤직비디오는 전날 K팝그룹 최초로 10억뷰를 달성했다. '뚜두뚜두'를 비롯 '붐바야', '마지막처럼' 등 7억뷰 뮤직비디오는 3편 보유하고 있다.



한편 블랙핑크는 12월 도쿄 돔, 내년 1월 오사카 교세라 돔, 2월 후쿠오카 야후 오크돔 등 일본 3개 도시 4회 돔 투어를 돈다.